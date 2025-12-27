$41.930.00
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
13:13 • 7004 просмотра
Атака рф на Киев 27 декабря: число пострадавших возросло до 30 человек, один человек погиб
11:54 • 9008 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
27 декабря, 06:01 • 26357 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 33598 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 77120 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 45317 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 46735 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 64269 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 29999 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Бросил гранату в доме: на Днепропетровщине задержали 34-летнего мужчину

Киев • УНН

 • 1098 просмотра

Правоохранители Днепропетровщины задержали 34-летнего мужчину за покушение на убийство. Он бросил гранату в частном доме во время конфликта 26 декабря.

Бросил гранату в доме: на Днепропетровщине задержали 34-летнего мужчину
Фото: Национальная полиция Украины

Правоохранители Днепропетровщины задержали 34-летнего мужчину за покушение на убийство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Днепропетровской области.

Детали

Инцидент произошел 26 декабря, около 01:40. В полицию поступило сообщение о взрыве в частном доме. Следствие установило, что 34-летний мужчина, находясь в доме с потерпевшими, во время конфликта бросил гранату и скрылся.

Правоохранители на месте происшествия обнаружили и изъяли кольцо от гранаты и другие вещественные доказательства. Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, п.1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).

Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы и выше.

Напомним

В Киеве ученик одной из школ бросил страйкбольную гранату, которая сдетонировала под лестницей. Пострадавших в результате взрыва нет.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
