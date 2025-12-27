Бросил гранату в доме: на Днепропетровщине задержали 34-летнего мужчину
Киев • УНН
Правоохранители Днепропетровщины задержали 34-летнего мужчину за покушение на убийство. Он бросил гранату в частном доме во время конфликта 26 декабря.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Днепропетровской области.
Детали
Инцидент произошел 26 декабря, около 01:40. В полицию поступило сообщение о взрыве в частном доме. Следствие установило, что 34-летний мужчина, находясь в доме с потерпевшими, во время конфликта бросил гранату и скрылся.
Правоохранители на месте происшествия обнаружили и изъяли кольцо от гранаты и другие вещественные доказательства. Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, п.1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).
Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы и выше.
Напомним
