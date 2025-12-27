Кинув гранату в будинку: на Дніпропетровщині затримали 34-річного чоловіка

$41.930.00
13:53 • 1744 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу
13:13 • 4668 перегляди
Атака рф на Київ 27 грудня: кількість постраждалих зросла до 30 чоловік, одна людина загинула
11:54 • 7544 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 24902 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 32921 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 75156 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столу
26 грудня, 13:36 • 44705 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 46239 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 63685 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 29865 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
Пʼятеро постраждалих внаслідок нічної атаки на столицю - мер Києва
27 грудня, 05:42 • 20916 перегляди
Нічна атака на Київщину: удари по багатоповерхівках, гуртожитку та ДЕПО, 11 постраждалих
27 грудня, 07:13 • 14190 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітність
27 грудня, 07:40 • 11623 перегляди
Внаслідок атаки рф знеструмлені споживачі у Києві та Київській та Чернігівській областях - Міненерго
27 грудня, 08:11 • 12440 перегляди
Масована атака на Київ: кількість постраждалих збільшилась до 22 людей, серед них діти, є пошкодження інфраструктури – мер
08:50 • 12508 перегляди
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропустити
26 грудня, 17:00 • 37555 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столу
26 грудня, 16:30 • 75156 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам
26 грудня, 14:35 • 33936 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 63685 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 58801 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Емманюель Макрон
Іраклій Кобахідзе
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Канада
Китай
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітність
27 грудня, 07:40 • 11700 перегляди
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропустити
26 грудня, 17:00 • 37555 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілля
26 грудня, 16:51 • 17402 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній ролі
26 грудня, 14:56 • 16891 перегляди
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках
26 грудня, 13:37 • 18604 перегляди
Техніка
Опалення
Х-47М2 «Кинджал»
Соціальна мережа
Шахед-136

Кинув гранату в будинку: на Дніпропетровщині затримали 34-річного чоловіка

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Правоохоронці Дніпропетровщини затримали 34-річного чоловіка за замах на вбивство. Він кинув гранату в приватному будинку під час конфлікту 26 грудня.

Кинув гранату в будинку: на Дніпропетровщині затримали 34-річного чоловіка
Фото: Національна поліція України

Правоохоронці Дніпропетровщини затримали 34-річного чоловіка за замах на вбивство. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України в Дніпропетровській області.

Деталі

Інцидент стався 26 грудня, близько 01:40. До поліції надійшло повідомлення про вибух у приватному будинку. Слідство встановило, що 34-річний чоловік, перебуваючи в будинку з потерпілими, під час конфлікту кинув гранату і втік.

Правоохоронці на місці події виявили та вилучили кільце від гранати й інші речові докази. Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, п.1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство).

Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі і вище.

Нагадаємо

У Києві учень однієї зі шкіл кинув страйкбольну гранату, яка здетонувала під сходами. Постраждалих внаслідок вибуху нема.

Євген Устименко

