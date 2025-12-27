Кинув гранату в будинку: на Дніпропетровщині затримали 34-річного чоловіка
Київ • УНН
Правоохоронці Дніпропетровщини затримали 34-річного чоловіка за замах на вбивство. Він кинув гранату в приватному будинку під час конфлікту 26 грудня.
Правоохоронці Дніпропетровщини затримали 34-річного чоловіка за замах на вбивство. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України в Дніпропетровській області.
Деталі
Інцидент стався 26 грудня, близько 01:40. До поліції надійшло повідомлення про вибух у приватному будинку. Слідство встановило, що 34-річний чоловік, перебуваючи в будинку з потерпілими, під час конфлікту кинув гранату і втік.
Правоохоронці на місці події виявили та вилучили кільце від гранати й інші речові докази. Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, п.1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство).
Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі і вище.
Нагадаємо
У Києві учень однієї зі шкіл кинув страйкбольну гранату, яка здетонувала під сходами. Постраждалих внаслідок вибуху нема.