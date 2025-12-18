Заради розваги та відео: у столичній школі старшокласник кинув страйкбольну гранату, яка здетонувала

У столичній школі учень кинув страйкбольну гранату, яка здетонувала, на місце прибули правоохоронці, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.

Деталі

Як повідомили у поліції, вибух стався під сходами, потерпілих внаслідок цієї події не має.

На місці працюють фахівці вибухотехнічної служби та слідчо-оперативна група Соломʼянського управління поліціі.

Встановлено, що гранату кинув старшокласник, який зробив це заради розваги та з метою створення відеоконтенту. Із ним та його батьками наразі спілкуються ювенальні поліцейські - йдеться у повідомленні.

