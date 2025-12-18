Заради розваги та відео: у столичній школі старшокласник кинув страйкбольну гранату, яка здетонувала

$42.340.15
49.630.04
ukenru
Ексклюзив
12:29 • 928 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
11:31 • 4002 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
11:15 • 8094 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
10:52 • 10478 перегляди
"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларівPhoto
08:07 • 18791 перегляди
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
07:18 • 28747 перегляди
"Навіть якщо це означає зустріч допізна": Politico дізналося "усю суть" вирішального саміту ЄС щодо України
17 грудня, 20:01 • 39823 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 55702 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 52908 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 88596 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1м/с
88%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Військові США заявили про черговий удар по судну з наркотиками в Тихому океані18 грудня, 03:02 • 37255 перегляди
"Мені дістався безлад, але я його виправлю": Трамп виступив зі зверненням до нації18 грудня, 03:27 • 40377 перегляди
Окуляри зі штучним інтелектом від Meta підсилюватимуть голос співрозмовника18 грудня, 04:23 • 36427 перегляди
росіяни масовано атакували Черкаси: цілили по критичній інфраструктурі, є постраждаліPhoto18 грудня, 05:25 • 32789 перегляди
Перейменування "копійки" на "шаг": Рада підтримала закон у першому читанніPhoto09:48 • 17535 перегляди
Публікації
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
Ексклюзив
12:29 • 920 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 5456 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 49187 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі17 грудня, 14:58 • 47362 перегляди
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається17 грудня, 14:39 • 43623 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Антоніу Кошта
Урсула фон дер Ляєн
Барт Де Вевер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Бельгія
Крим
Польща
Реклама
УНН Lite
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 5456 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 22974 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 22547 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 29454 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 34971 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Ракетна система С-400
Дипломатка
МіГ-31

Заради розваги та відео: у столичній школі старшокласник кинув страйкбольну гранату, яка здетонувала

Київ • УНН

 • 98 перегляди

У столичній школі учень кинув страйкбольну гранату, яка здетонувала під сходами. Постраждалих немає, на місці працюють правоохоронці.

Заради розваги та відео: у столичній школі старшокласник кинув страйкбольну гранату, яка здетонувала

У столичній школі учень кинув страйкбольну гранату, яка здетонувала, на місце прибули правоохоронці, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.

Деталі

Як повідомили у поліції, вибух стався під сходами, потерпілих внаслідок цієї події не має.

На місці працюють фахівці вибухотехнічної служби та слідчо-оперативна група Соломʼянського управління поліціі.

Встановлено, що гранату кинув старшокласник, який зробив це заради розваги та з метою створення відеоконтенту. Із ним та його батьками наразі спілкуються ювенальні поліцейські 

- йдеться у повідомленні.

У Києві затримали жінку, яка погрожувала підірвати гранату в одному із приміщень столичного управління поліції01.12.25, 15:24 • 3997 переглядiв

Антоніна Туманова

КиївКримінал та НП
Блогери
Національна поліція України
Київ