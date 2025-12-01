У Києві затримали жінку, яка погрожувала підірвати гранату в одному із приміщень столичного управління поліції

$42.270.07
48.890.02
ukenru
Ексклюзив
12:41 • 1610 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
09:32 • 9142 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
09:14 • 12565 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
07:43 • 22043 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
07:28 • 16152 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 26980 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 36297 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 49064 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 41632 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 42954 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
0м/с
99%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Кожна бойова бригада отримає прогнозовану кількість новобранців - Паліса1 грудня, 03:37 • 5018 перегляди
Боїв на фронті за добу поменшало: яка ситуація на напрямках - карта від ГенштабуPhoto1 грудня, 06:15 • 13916 перегляди
У Бердянську злетіли в повітря загарбники з технікою: ГУР показало відеоVideo1 грудня, 07:10 • 6334 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo08:53 • 9578 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи09:30 • 11977 перегляди
Публікації
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto12:30 • 2912 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи09:30 • 12035 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
07:43 • 22030 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня1 грудня, 06:00 • 26972 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 71329 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Урсула фон дер Ляєн
Антоніу Кошта
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Державний кордон України
Париж
Реклама
УНН Lite
Oxford English Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає10:58 • 4204 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo08:53 • 9698 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 71329 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 53626 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 69938 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Дипломатка
The Guardian

У Києві затримали жінку, яка погрожувала підірвати гранату в одному із приміщень столичного управління поліції

Київ • УНН

 • 28 перегляди

У Києві затримали 52-річну жінку, яка зателефонувала правоохоронцям та заявила, що планує підірвати гранату в одному із приміщень УП. Їй загрожує до восьми років ув'язнення за неправдиве повідомлення про вибух.

У Києві затримали жінку, яка погрожувала підірвати гранату в одному із приміщень столичного управління поліції

У Києві правоохоронці затримали жінку, яка зателефонувала на спецлінію та пригрозила підірвати приміщення одного зі столичних управлінь поліції. За такий "жарт" їй загрожує до восьми років ув’язнення. Про це повідомили у поліції Києва, пише УНН.

Деталі

Правоохоронці Київщини повідомила про інцидент, що стався 1 грудня. До столичної поліції надійшов дзвінок від жінки, яка заявила, що має намір підірвати гранату в адміністративній будівлі одного з управлінь поліції. Інформацію одразу передали всім службам реагування.

Рятувальники провели унікальну операцію з розмінування багатоповерхівки у Вишгороді01.12.25, 00:24 • 4890 переглядiв

Оперативники встановили, що дзвінок здійснила 52-річна киянка, яка на момент повідомлення перебувала у власній квартирі. Правоохоронці обстежили її оселю, однак жодних вибухонебезпечних предметів не знайшли. Під час спілкування жінка не змогла надати об’єктивних причин своїм діям.

Слідчі затримали правопорушницю згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу – завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, якщо об’єктом такого повідомлення є будівля, що забезпечує діяльність органів державної влади.

Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.

На Львівщині водій підірвав гранату під час спілкування з поліцейськими: подробиці17.11.25, 00:06 • 3222 перегляди

Степан Гафтко

КиївКримінал та НП
Обшук
Національна поліція України
Львівська область
Вишгород
Київ