У Києві затримали жінку, яка погрожувала підірвати гранату в одному із приміщень столичного управління поліції
Київ • УНН
У Києві затримали 52-річну жінку, яка зателефонувала правоохоронцям та заявила, що планує підірвати гранату в одному із приміщень УП. Їй загрожує до восьми років ув'язнення за неправдиве повідомлення про вибух.
У Києві правоохоронці затримали жінку, яка зателефонувала на спецлінію та пригрозила підірвати приміщення одного зі столичних управлінь поліції. За такий "жарт" їй загрожує до восьми років ув’язнення. Про це повідомили у поліції Києва, пише УНН.
Деталі
Правоохоронці Київщини повідомила про інцидент, що стався 1 грудня. До столичної поліції надійшов дзвінок від жінки, яка заявила, що має намір підірвати гранату в адміністративній будівлі одного з управлінь поліції. Інформацію одразу передали всім службам реагування.
Оперативники встановили, що дзвінок здійснила 52-річна киянка, яка на момент повідомлення перебувала у власній квартирі. Правоохоронці обстежили її оселю, однак жодних вибухонебезпечних предметів не знайшли. Під час спілкування жінка не змогла надати об’єктивних причин своїм діям.
Слідчі затримали правопорушницю згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу – завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, якщо об’єктом такого повідомлення є будівля, що забезпечує діяльність органів державної влади.
Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.
