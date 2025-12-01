$42.270.07
Эксклюзив
12:41 • 1600 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
09:32 • 9120 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
09:14 • 12555 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
07:43 • 22033 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
07:28 • 16145 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 26974 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 36294 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 49062 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 41630 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 42953 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
В Киеве задержали женщину, которая угрожала взорвать гранату в одном из помещений столичного управления полиции

Киев • УНН

 • 28 просмотра

В Киеве задержали 52-летнюю женщину, которая позвонила правоохранителям и заявила, что планирует взорвать гранату в одном из помещений УП. Ей грозит до восьми лет заключения за ложное сообщение о взрыве.

В Киеве задержали женщину, которая угрожала взорвать гранату в одном из помещений столичного управления полиции

В Киеве правоохранители задержали женщину, которая позвонила на спецлинию и пригрозила взорвать помещение одного из столичных управлений полиции. За такую "шутку" ей грозит до восьми лет заключения. Об этом сообщили в полиции Киева, пишет УНН.

Подробности

Правоохранители Киевщины сообщили об инциденте, произошедшем 1 декабря. В столичную полицию поступил звонок от женщины, которая заявила, что намерена взорвать гранату в административном здании одного из управлений полиции. Информация сразу была передана всем службам реагирования.

Спасатели провели уникальную операцию по разминированию многоэтажки в Вышгороде01.12.25, 00:24 • 4890 просмотров

Оперативники установили, что звонок совершила 52-летняя киевлянка, которая на момент сообщения находилась в собственной квартире. Правоохранители обследовали ее жилище, однако никаких взрывоопасных предметов не нашли. Во время общения женщина не смогла предоставить объективных причин своим действиям.

Следователи задержали правонарушительницу согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса – заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, если объектом такого сообщения является здание, обеспечивающее деятельность органов государственной власти.

Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.

На Львовщине водитель взорвал гранату во время общения с полицейскими: подробности17.11.25, 00:06 • 3222 просмотра

Степан Гафтко

КиевКриминал и ЧП
