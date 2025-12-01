В Киеве задержали женщину, которая угрожала взорвать гранату в одном из помещений столичного управления полиции
Киев • УНН
В Киеве задержали 52-летнюю женщину, которая позвонила правоохранителям и заявила, что планирует взорвать гранату в одном из помещений УП. Ей грозит до восьми лет заключения за ложное сообщение о взрыве.
В Киеве правоохранители задержали женщину, которая позвонила на спецлинию и пригрозила взорвать помещение одного из столичных управлений полиции. За такую "шутку" ей грозит до восьми лет заключения. Об этом сообщили в полиции Киева, пишет УНН.
Подробности
Правоохранители Киевщины сообщили об инциденте, произошедшем 1 декабря. В столичную полицию поступил звонок от женщины, которая заявила, что намерена взорвать гранату в административном здании одного из управлений полиции. Информация сразу была передана всем службам реагирования.
Оперативники установили, что звонок совершила 52-летняя киевлянка, которая на момент сообщения находилась в собственной квартире. Правоохранители обследовали ее жилище, однако никаких взрывоопасных предметов не нашли. Во время общения женщина не смогла предоставить объективных причин своим действиям.
Следователи задержали правонарушительницу согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса – заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, если объектом такого сообщения является здание, обеспечивающее деятельность органов государственной власти.
Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.
