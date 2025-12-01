Спасатели провели уникальную операцию по разминированию многоэтажки в Вышгороде

$42.190.00
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 23465 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 25985 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 28380 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 29193 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 32524 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 40217 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 32122 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 27600 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 24122 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
публикации
Эксклюзивы
Атака рф на Сумскую область 30 ноября: часть города Сумы осталась без света30 ноября, 13:19 • 9336 просмотра
Организовали схему уклонения от военной службы за 10 000 долларов: в Днепре задержали врача и ее сынаPhoto30 ноября, 13:38 • 5384 просмотра
Археологи нашли в казахстанских степях крупный город бронзового века: детали исследованияPhoto30 ноября, 16:04 • 9152 просмотра
Встреча делегаций Украины и США: Кислица назвал ее "увлекательной и конструктивной"17:21 • 6188 просмотра
В Украине 1 декабря будут отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики17:47 • 4952 просмотра
публикации
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 46538 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 89453 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 72242 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 80326 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 78586 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Рустем Умеров
Сергей Кислыця
Украина
Соединённые Штаты
Флорида
Гонконг
Европа
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 46538 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 45406 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 62032 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 81216 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 112609 просмотра
Спасатели провели уникальную операцию по разминированию многоэтажки в Вышгороде

Киев • УНН

 • 8 просмотра

В результате ночной атаки вражеский дрон попал в крышу многоэтажки, оставив поврежденный дрон, его боевую часть и 21 кассетный боеприпас. Спасатели обезвредили все взрывоопасные предметы с помощью дронов и робота, а затем ликвидировали их на спецплощадке.

Спасатели провели уникальную операцию по разминированию многоэтажки в Вышгороде

Спасатели провели в Вышгороде уникальную операцию по разминированию. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.

Подробности

В ведомстве напомнили, что во время ночной вражеской атаки по городу один из российских дронов попал в крышу многоэтажки, но к счастью, не взорвался. В результате на крыше остались сам поврежденный дрон, его боевая часть, а также 21 кассетный боеприпас. Еще одна опасная "кассета" находилась во дворе дома.

Все эти взрывоопасные предметы представляли критическую угрозу для жителей жилого комплекса, поскольку кассетные элементы оснащены самоликвидаторами и могли взорваться в любой момент. Для того чтобы обезвредить ВНП, опасный участок оградили, а жителей высших этажей эвакуировали

- говорится в сообщении.

Чтобы минимизировать риски, операторы роботизированных систем и БПЛА использовали в тандеме дроны и многофункционального робота, в том числе и на крыше дома. Робот осторожно собрал все взрывоопасные предметы в специальную емкость, которую затем с помощью крана загрузили в пиротехнический автомобиль.

Все боеприпасы обезвредили контролируемым взрывом на спецплощадке

- рассказали в ГСЧС.

Напомним

ГСЧС полностью ликвидировала пожар в многоэтажке в Вышгороде, вызванный российской атакой. Погиб один человек, 19 получили ранения, из них четверо детей.

Фастов в Киевской области полностью обесточен после вражеских атак 30 ноября30.11.25, 22:00 • 2678 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вышгород
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям