Спасатели провели уникальную операцию по разминированию многоэтажки в Вышгороде
Киев • УНН
В результате ночной атаки вражеский дрон попал в крышу многоэтажки, оставив поврежденный дрон, его боевую часть и 21 кассетный боеприпас. Спасатели обезвредили все взрывоопасные предметы с помощью дронов и робота, а затем ликвидировали их на спецплощадке.
Спасатели провели в Вышгороде уникальную операцию по разминированию. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.
Подробности
В ведомстве напомнили, что во время ночной вражеской атаки по городу один из российских дронов попал в крышу многоэтажки, но к счастью, не взорвался. В результате на крыше остались сам поврежденный дрон, его боевая часть, а также 21 кассетный боеприпас. Еще одна опасная "кассета" находилась во дворе дома.
Все эти взрывоопасные предметы представляли критическую угрозу для жителей жилого комплекса, поскольку кассетные элементы оснащены самоликвидаторами и могли взорваться в любой момент. Для того чтобы обезвредить ВНП, опасный участок оградили, а жителей высших этажей эвакуировали
Чтобы минимизировать риски, операторы роботизированных систем и БПЛА использовали в тандеме дроны и многофункционального робота, в том числе и на крыше дома. Робот осторожно собрал все взрывоопасные предметы в специальную емкость, которую затем с помощью крана загрузили в пиротехнический автомобиль.
Все боеприпасы обезвредили контролируемым взрывом на спецплощадке
Напомним
ГСЧС полностью ликвидировала пожар в многоэтажке в Вышгороде, вызванный российской атакой. Погиб один человек, 19 получили ранения, из них четверо детей.
