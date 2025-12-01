Спасатели провели уникальную операцию по разминированию многоэтажки в Вышгороде

Спасатели провели в Вышгороде уникальную операцию по разминированию. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.

В ведомстве напомнили, что во время ночной вражеской атаки по городу один из российских дронов попал в крышу многоэтажки, но к счастью, не взорвался. В результате на крыше остались сам поврежденный дрон, его боевая часть, а также 21 кассетный боеприпас. Еще одна опасная "кассета" находилась во дворе дома.

Все эти взрывоопасные предметы представляли критическую угрозу для жителей жилого комплекса, поскольку кассетные элементы оснащены самоликвидаторами и могли взорваться в любой момент. Для того чтобы обезвредить ВНП, опасный участок оградили, а жителей высших этажей эвакуировали