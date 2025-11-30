У Вишгороді повністю ліквідували пожежу в багатоповерхівці після атаки рф: рятувальники показали масштаби та наслідки – ДСНС

$42.190.00
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
10:20 • 6650 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
07:27 • 12893 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрони
29 листопада, 18:27 • 23124 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - Зеленський
29 листопада, 17:13 • 33458 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 27739 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопада
29 листопада, 15:10 • 25436 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 22763 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33 • 17438 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
29 листопада, 12:07 • 16655 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Популярнi новини
Палестинська адміністрація продовжує виплати терористам попри зобов'язання - The Telegraph30 листопада, 02:38 • 10148 перегляди
Десятки тисяч румунів залишилися без питної води через проблеми на греблі30 листопада, 03:31 • 10731 перегляди
Глава МЗС Франції: путін зіткнеться з новими санкціями, якщо не погодиться на припинення вогню30 листопада, 04:03 • 5320 перегляди
Економіка воєнного часу: купівельна спроможність росіян і надалі послаблюється - ISW30 листопада, 05:15 • 8646 перегляди
Польський президент Навроцький відмовився від зустрічі з Орбаном після його візиту до москви09:40 • 7526 перегляди
Публікації
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 26588 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 74741 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 58935 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 67027 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 65452 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Емманюель Макрон
Оксана Маркарова
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вишгород
Київська область
Гонконг
УНН Lite
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 26588 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 39403 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 56664 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 76128 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 107703 перегляди
У Вишгороді повністю ліквідували пожежу в багатоповерхівці після атаки рф: рятувальники показали масштаби та наслідки – ДСНС

Київ • УНН

 • 88 перегляди

ДСНС повністю ліквідувала пожежу в багатоповерхівці у Вишгороді, спричинену російською атакою. Загинула одна людина, 19 отримали поранення, з них четверо дітей.

У Вишгороді повністю ліквідували пожежу в багатоповерхівці після атаки рф: рятувальники показали масштаби та наслідки – ДСНС

ДСНС України повідомила про повну ліквідацію пожежі в багатоповерховому будинку у Вишгороді, що спалахнула внаслідок російської атаки. За оновленими даними, загинула одна людина, ще 19 отримали поранення, серед них четверо дітей. Про це пише УНН.

Деталі

Рятувальники евакуювали 146 мешканців будинку, а психологи ДСНС надали допомогу 73 громадянам, у тому числі дев’ятьом дітям. Пожежу вдалося повністю загасити о 03:38, після чого підрозділи продовжили розбирання конструкцій та обстеження території піротехніками.

1400 дронів, 1100 КАБ і 66 ракет по Україні лише за тиждень - Зеленський навів невтішну статистику атак рф після удару по Вишгороду30.11.25, 10:19 • 2332 перегляди

На місці працює Пункт незламності, а постраждалим також допомагають Товариство Червоного Хреста України й представники ГО "Самаритяни України".

До ліквідації наслідків атаки залучили 97 рятувальників та 23 одиниці техніки ДСНС.

У Вишгороді зросла кількість постраждалих від атаки рф: 19 травмованих і одна загибла людина – ОВА30.11.25, 09:35 • 2280 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в Україні
Техніка
Війна в Україні
благодійність
Вишгород
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Володимир Зеленський