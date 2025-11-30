У Вишгороді повністю ліквідували пожежу в багатоповерхівці після атаки рф: рятувальники показали масштаби та наслідки – ДСНС
Київ • УНН
ДСНС повністю ліквідувала пожежу в багатоповерхівці у Вишгороді, спричинену російською атакою. Загинула одна людина, 19 отримали поранення, з них четверо дітей.
ДСНС України повідомила про повну ліквідацію пожежі в багатоповерховому будинку у Вишгороді, що спалахнула внаслідок російської атаки. За оновленими даними, загинула одна людина, ще 19 отримали поранення, серед них четверо дітей. Про це пише УНН.
Деталі
Рятувальники евакуювали 146 мешканців будинку, а психологи ДСНС надали допомогу 73 громадянам, у тому числі дев’ятьом дітям. Пожежу вдалося повністю загасити о 03:38, після чого підрозділи продовжили розбирання конструкцій та обстеження території піротехніками.
1400 дронів, 1100 КАБ і 66 ракет по Україні лише за тиждень - Зеленський навів невтішну статистику атак рф після удару по Вишгороду30.11.25, 10:19 • 2332 перегляди
На місці працює Пункт незламності, а постраждалим також допомагають Товариство Червоного Хреста України й представники ГО "Самаритяни України".
До ліквідації наслідків атаки залучили 97 рятувальників та 23 одиниці техніки ДСНС.
У Вишгороді зросла кількість постраждалих від атаки рф: 19 травмованих і одна загибла людина – ОВА30.11.25, 09:35 • 2280 переглядiв