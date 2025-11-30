1400 дронів, 1100 КАБ і 66 ракет по Україні лише за тиждень - Зеленський навів невтішну статистику атак рф після удару по Вишгороду

У Вишгороді на Київщині триває ліквідація наслідків нічної атаки. Пошкоджено багато житлових будинків, є загиблі та поранені. Президент Зеленський нагадав про масштабні обстріли протягом тижня, під час яких росіяни використали сотні КАБів, дрони та ракети. Про це глава держави заявив у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

росія вночі атакувала Вишгород ударними дронами. У місті зафіксовано значні пошкодження житлових будинків. Відомо про 19 поранених, серед них - діти. Одна людина загинула.

Також є поранені внаслідок атак на Дніпропетровщині та Харківщині. Під ударами опинилися Одеська, Сумська та Херсонська області.

Лише протягом цього тижня росіяни використали майже 1400 ударних дронів, 1100 керованих авіаційних бомб і 66 ракет проти наших людей. Саме тому кожного дня маємо посилювати стійкість України. Ракети й системи ППО – потрібні, і так само потрібно активно працювати з партнерами задля миру. Потрібні реальні, надійні рішення, що допоможуть завершити війну