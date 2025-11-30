$42.190.00
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 14830 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 26541 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 21962 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 21769 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 20888 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33 • 16283 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
29 листопада, 12:07 • 15908 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
29 листопада, 11:00 • 14429 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
29 листопада, 10:28 • 15029 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
"Репараційний" кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
1400 дронів, 1100 КАБ і 66 ракет по Україні лише за тиждень - Зеленський навів невтішну статистику атак рф після удару по Вишгороду

Київ • УНН

 • 86 перегляди

У Вишгороді на Київщині ліквідують наслідки нічної атаки, пошкоджено багато житлових будинків, є загиблі та поранені. Президент Зеленський зазначив, що росіяни використали майже 1400 ударних дронів, 1100 керованих авіаційних бомб і 66 ракет протягом тижня.

1400 дронів, 1100 КАБ і 66 ракет по Україні лише за тиждень - Зеленський навів невтішну статистику атак рф після удару по Вишгороду

У Вишгороді на Київщині триває ліквідація наслідків нічної атаки. Пошкоджено багато житлових будинків, є загиблі та поранені. Президент Зеленський нагадав про масштабні обстріли протягом тижня, під час яких росіяни використали сотні КАБів, дрони та ракети. Про це глава держави заявив у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі 

росія вночі атакувала Вишгород ударними дронами. У місті зафіксовано значні пошкодження житлових будинків. Відомо про 19 поранених, серед них - діти. Одна людина загинула.

Також є поранені внаслідок атак на Дніпропетровщині та Харківщині. Під ударами опинилися Одеська, Сумська та Херсонська області.

Лише протягом цього тижня росіяни використали майже 1400 ударних дронів, 1100 керованих авіаційних бомб і 66 ракет проти наших людей. Саме тому кожного дня маємо посилювати стійкість України. Ракети й системи ППО – потрібні, і так само потрібно активно працювати з партнерами задля миру. Потрібні реальні, надійні рішення, що допоможуть завершити війну

- наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо

У Вишгороді Київської області зросла кількість постраждалих від російського ракетного удару до 19 осіб, серед них четверо дітей. Одна людина загинула, 11 госпіталізовано з травмами різної тяжкості.

Алла Кіосак

