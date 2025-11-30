У Вишгороді зросла кількість постраждалих від атаки рф: 19 травмованих і одна загибла людина – ОВА
Київ • УНН
У Вишгороді Київської області зросла кількість постраждалих від російського ракетного удару до 19 осіб, серед них четверо дітей. Одна людина загинула, 11 госпіталізовано з травмами різної тяжкості.
Після російського ракетного удару по Вишгороду кількість постраждалих продовжує збільшуватися – місцева влада уточнює дані та координує допомогу мешканцям, які втратили домівки або отримали травми. Про це повідомляє голова Київської ОВА Микола Калашник, пише УНН.
Деталі
Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що станом на ранок кількість постраждалих зросла до 19 осіб, серед них четверо дітей.
11 людей госпіталізовано з травмами різної тяжкості – від опіків і осколкових поранень до травм кінцівок та отруєння продуктами горіння. Медики надають усю необхідну допомогу.
Калашник також підтвердив, що один чоловік загинув, висловивши співчуття його рідним та близьким. Пожежу в багатоповерховому будинку, спричинену ударом, ліквідовано, на місці працюють психологи та всі аварійні служби.
Місцева влада спільно з ОВА займається тимчасовим розселенням евакуйованих. Внаслідок атаки пошкоджено ще два багатоповерхові будинки, 14 приватних осель, підприємство та сім автомобілів.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару по Вишгороду виникла пожежа у багатоповерхівці з 1-го по 6-й поверх, зафіксовано загоряння та руйнування приватних будинків.