ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 13923 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 25770 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 21275 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 21231 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 20622 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33 • 16105 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
29 листопада, 12:07 • 15823 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
29 листопада, 11:00 • 14371 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
29 листопада, 10:28 • 14958 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
У Вишгороді зросла кількість постраждалих від атаки рф: 19 травмованих і одна загибла людина – ОВА

Київ • УНН

 • 302 перегляди

У Вишгороді Київської області зросла кількість постраждалих від російського ракетного удару до 19 осіб, серед них четверо дітей. Одна людина загинула, 11 госпіталізовано з травмами різної тяжкості.

У Вишгороді зросла кількість постраждалих від атаки рф: 19 травмованих і одна загибла людина – ОВА

Після російського ракетного удару по Вишгороду кількість постраждалих продовжує збільшуватися – місцева влада уточнює дані та координує допомогу мешканцям, які втратили домівки або отримали травми. Про це повідомляє голова Київської ОВА Микола Калашник, пише УНН.

Деталі

Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що станом на ранок кількість постраждалих зросла до 19 осіб, серед них четверо дітей.

11 людей госпіталізовано з травмами різної тяжкості – від опіків і осколкових поранень до травм кінцівок та отруєння продуктами горіння. Медики надають усю необхідну допомогу.

У Вишгороді на Київщині внаслідок атаки російських БаЛА горить багатоповерхівка - ОВА30.11.25, 00:31 • 3160 переглядiв

Калашник також підтвердив, що один чоловік загинув, висловивши співчуття його рідним та близьким. Пожежу в багатоповерховому будинку, спричинену ударом, ліквідовано, на місці працюють психологи та всі аварійні служби.

Місцева влада спільно з ОВА займається тимчасовим розселенням евакуйованих. Внаслідок атаки пошкоджено ще два багатоповерхові будинки, 14 приватних осель, підприємство та сім автомобілів.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару по Вишгороду виникла пожежа у багатоповерхівці з 1-го по 6-й поверх, зафіксовано загоряння та руйнування приватних будинків. 

Степан Гафтко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Київська область
Вишгород