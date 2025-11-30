В Вышгороде возросло количество пострадавших от атаки РФ: 19 травмированных и один погибший – ОВА

$42.190.00
29 ноября, 18:27 • 13623 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 25400 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 20984 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 20997 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 20458 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33 • 16007 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
29 ноября, 12:07 • 15763 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
29 ноября, 11:00 • 14343 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
29 ноября, 10:28 • 14911 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
29 ноября, 08:59 • 15310 просмотра
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

"Это не язык страны, которая претендует на переговоры о мире": Санду - о масштабном обстреле рф УкраиныPhoto29 ноября, 21:36 • 8826 просмотра
The Telegraph: Россия бросает в атаки «одноразовых пехотинцев» без касок и бронежилетов29 ноября, 21:59 • 7458 просмотра
Зеленский посетит Париж для встречи с Макроном: стали известны дата и повестка дня визита29 ноября, 23:02 • 4334 просмотра
"Золотой заяц", на которого охотились искатели сокровищ по всему миру, "ушел с молотка"Photo29 ноября, 23:33 • 3312 просмотра
США закрыли воздушное пространство над Венесуэлой: появился ответ Каракаса30 ноября, 00:05 • 4874 просмотра
публикации
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 19065 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 68809 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 53947 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 61763 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 60290 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 19065 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 37008 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 54573 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 74115 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 105776 просмотра
В Вышгороде возросло количество пострадавших от атаки РФ: 19 травмированных и один погибший – ОВА

Киев • УНН

 • 34 просмотра

В Вышгороде Киевской области возросло количество пострадавших от российского ракетного удара до 19 человек, среди них четверо детей. Один человек погиб, 11 госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

В Вышгороде возросло количество пострадавших от атаки РФ: 19 травмированных и один погибший – ОВА

После российского ракетного удара по Вышгороду количество пострадавших продолжает увеличиваться – местные власти уточняют данные и координируют помощь жителям, потерявшим дома или получившим травмы. Об этом сообщает глава Киевской ОВА Николай Калашник, пишет УНН.

Подробности

Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что по состоянию на утро количество пострадавших возросло до 19 человек, среди них четверо детей.

11 человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести – от ожогов и осколочных ранений до травм конечностей и отравления продуктами горения. Медики оказывают всю необходимую помощь.

В Вышгороде Киевской области в результате атаки российских БПЛА горит многоэтажка - ОВА

Калашник также подтвердил, что один мужчина погиб, выразив соболезнования его родным и близким. Пожар в многоэтажном доме, вызванный ударом, ликвидирован, на месте работают психологи и все аварийные службы.

Местные власти совместно с ОВА занимаются временным расселением эвакуированных. В результате атаки повреждены еще два многоэтажных дома, 14 частных домов, предприятие и семь автомобилей.

Напомним

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара по Вышгороду возник пожар в многоэтажке с 1-го по 6-й этаж, зафиксировано возгорание и разрушение частных домов. 

Степан Гафтко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Киевская область
Вышгород