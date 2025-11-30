В Вышгороде возросло количество пострадавших от атаки РФ: 19 травмированных и один погибший – ОВА
Киев • УНН
В Вышгороде Киевской области возросло количество пострадавших от российского ракетного удара до 19 человек, среди них четверо детей. Один человек погиб, 11 госпитализированы с травмами разной степени тяжести.
После российского ракетного удара по Вышгороду количество пострадавших продолжает увеличиваться – местные власти уточняют данные и координируют помощь жителям, потерявшим дома или получившим травмы. Об этом сообщает глава Киевской ОВА Николай Калашник, пишет УНН.
Подробности
Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что по состоянию на утро количество пострадавших возросло до 19 человек, среди них четверо детей.
11 человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести – от ожогов и осколочных ранений до травм конечностей и отравления продуктами горения. Медики оказывают всю необходимую помощь.
Калашник также подтвердил, что один мужчина погиб, выразив соболезнования его родным и близким. Пожар в многоэтажном доме, вызванный ударом, ликвидирован, на месте работают психологи и все аварийные службы.
Местные власти совместно с ОВА занимаются временным расселением эвакуированных. В результате атаки повреждены еще два многоэтажных дома, 14 частных домов, предприятие и семь автомобилей.
Напомним
Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара по Вышгороду возник пожар в многоэтажке с 1-го по 6-й этаж, зафиксировано возгорание и разрушение частных домов.