29 листопада, 18:27 • 9760 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 16767 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 15441 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 15950 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 16401 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33 • 14384 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
29 листопада, 12:07 • 14385 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
29 листопада, 11:00 • 13850 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
29 листопада, 10:28 • 14497 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
29 листопада, 08:59 • 14878 перегляди
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Ракетний удар по Вишгороду: рятувальники оприлюднили кадри пожежі в багатоповерхівці

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Внаслідок ракетного удару по Вишгороду виникла пожежа у багатоповерхівці з 1-го по 6-й поверх, зафіксовано загоряння та руйнування приватних будинків. Триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, евакуйовано 146 осіб.

Ракетний удар по Вишгороду: рятувальники оприлюднили кадри пожежі в багатоповерхівці

Внаслідок ракетного удару по житловому та промисловому сектору Вишгорода (Київська область) виникла пожежа і часткове руйнування у багатоповерхівці: полум’я охопило квартири з 1-го по 6-й поверх дев’ятиповерхового будинку. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що також зафіксовано загоряння та руйнування приватних будинків, пошкоджено припарковані автомобілі. Триває ліквідація пожежі на одному з промислових підприємств міста.

На місці працюють усі оперативні служби. Розгорнуто пункт незламності та створено штаб із ліквідації наслідків ракетної атаки. Для надання підтримки залучені психологи ДСНС та представники Червоний Хрест України

- йдеться у повідомленні.

Також рятувальники повідомили, що з багатоповерхівки евакуйовано 146 чоловік, та оприлюднили кадри з місця прильоту.

Нагадаємо

Внаслідок ворожої атаки у Вишгороді (Київська область) у ніч на 30 листопада загинула людина.

У Вишгороді на Київщині внаслідок атаки російських БаЛА горить багатоповерхівка - ОВА30.11.25, 00:31 • 1056 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в УкраїніКиївська область
Війна в Україні
Київська область
Вишгород
Державна служба України з надзвичайних ситуацій