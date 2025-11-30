Ракетний удар по Вишгороду: рятувальники оприлюднили кадри пожежі в багатоповерхівці
Київ • УНН
Внаслідок ракетного удару по Вишгороду виникла пожежа у багатоповерхівці з 1-го по 6-й поверх, зафіксовано загоряння та руйнування приватних будинків. Триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, евакуйовано 146 осіб.
Внаслідок ракетного удару по житловому та промисловому сектору Вишгорода (Київська область) виникла пожежа і часткове руйнування у багатоповерхівці: полум’я охопило квартири з 1-го по 6-й поверх дев’ятиповерхового будинку. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що також зафіксовано загоряння та руйнування приватних будинків, пошкоджено припарковані автомобілі. Триває ліквідація пожежі на одному з промислових підприємств міста.
На місці працюють усі оперативні служби. Розгорнуто пункт незламності та створено штаб із ліквідації наслідків ракетної атаки. Для надання підтримки залучені психологи ДСНС та представники Червоний Хрест України
Також рятувальники повідомили, що з багатоповерхівки евакуйовано 146 чоловік, та оприлюднили кадри з місця прильоту.
Нагадаємо
Внаслідок ворожої атаки у Вишгороді (Київська область) у ніч на 30 листопада загинула людина.
