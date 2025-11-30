Ракетный удар по Вышгороду: спасатели обнародовали кадры пожара в многоэтажке
Киев • УНН
В результате ракетного удара по Вышгороду возник пожар в многоэтажке с 1-го по 6-й этаж, зафиксированы возгорания и разрушения частных домов. Продолжается ликвидация пожара на промышленном предприятии, эвакуировано 146 человек.
В результате ракетного удара по жилому и промышленному сектору Вышгорода (Киевская область) возник пожар и частичное разрушение в многоэтажке: пламя охватило квартиры с 1-го по 6-й этаж девятиэтажного дома. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что также зафиксировано возгорание и разрушение частных домов, повреждены припаркованные автомобили. Продолжается ликвидация пожара на одном из промышленных предприятий города.
На месте работают все оперативные службы. Развернут пункт несокрушимости и создан штаб по ликвидации последствий ракетной атаки. Для оказания поддержки привлечены психологи ГСЧС и представители Красного Креста Украины
Также спасатели сообщили, что из многоэтажки эвакуировано 146 человек, и обнародовали кадры с места прилета.
Напомним
В результате вражеской атаки в Вышгороде (Киевская область) в ночь на 30 ноября погиб человек.
В Вышгороде Киевской области в результате атаки российских БПЛА горит многоэтажка - ОВА30.11.25, 00:31 • 996 просмотров