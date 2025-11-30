Ракетный удар по Вышгороду: спасатели обнародовали кадры пожара в многоэтажке

$42.190.00
48.870.00
ukenru
29 ноября, 18:27 • 9602 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 16531 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 15257 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 15784 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 16270 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33 • 14326 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
29 ноября, 12:07 • 14333 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
29 ноября, 11:00 • 13843 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
29 ноября, 10:28 • 14490 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
29 ноября, 08:59 • 14872 просмотра
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1м/с
99%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Удар рф по Киеву 29 ноября: полицейские спасли мальчика из-под завалов дома, видеоVideo29 ноября, 15:24 • 4396 просмотра
Министр армии США и глава Пентагона имеют напряженные отношения - FT29 ноября, 16:14 • 5376 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 14587 просмотра
Удар рф 29 ноября по Киеву: энергетики вернули свет уже 420 000 семей29 ноября, 17:47 • 4038 просмотра
Не ракеты Tomahawk: Виткофф предложил Украине альтернативу - WSJ29 ноября, 18:02 • 5080 просмотра
публикации
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 14670 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 65478 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 51500 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 59036 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 57448 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Сергей Кислыця
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Швеция
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 14671 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 35706 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 53433 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 72988 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 104700 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
Золото

Ракетный удар по Вышгороду: спасатели обнародовали кадры пожара в многоэтажке

Киев • УНН

 • 8 просмотра

В результате ракетного удара по Вышгороду возник пожар в многоэтажке с 1-го по 6-й этаж, зафиксированы возгорания и разрушения частных домов. Продолжается ликвидация пожара на промышленном предприятии, эвакуировано 146 человек.

Ракетный удар по Вышгороду: спасатели обнародовали кадры пожара в многоэтажке

В результате ракетного удара по жилому и промышленному сектору Вышгорода (Киевская область) возник пожар и частичное разрушение в многоэтажке: пламя охватило квартиры с 1-го по 6-й этаж девятиэтажного дома. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что также зафиксировано возгорание и разрушение частных домов, повреждены припаркованные автомобили. Продолжается ликвидация пожара на одном из промышленных предприятий города.

На месте работают все оперативные службы. Развернут пункт несокрушимости и создан штаб по ликвидации последствий ракетной атаки. Для оказания поддержки привлечены психологи ГСЧС и представители Красного Креста Украины

- говорится в сообщении.

Также спасатели сообщили, что из многоэтажки эвакуировано 146 человек, и обнародовали кадры с места прилета.

Напомним

В результате вражеской атаки в Вышгороде (Киевская область) в ночь на 30 ноября погиб человек.

В Вышгороде Киевской области в результате атаки российских БПЛА горит многоэтажка - ОВА30.11.25, 00:31 • 996 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в УкраинеКиевская область
Война в Украине
Киевская область
Вышгород
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям