В Вышгороде Киевской области в результате атаки российских БПЛА горит многоэтажка - ОВА

$42.190.00
48.870.00
ukenru
18:27 • 7672 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
17:13 • 14066 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
17:02 • 13560 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 14179 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 15086 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33 • 13875 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
29 ноября, 12:07 • 13972 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
29 ноября, 11:00 • 13711 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
29 ноября, 10:28 • 14384 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
29 ноября, 08:59 • 14786 просмотра
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
94%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нееPhoto29 ноября, 13:14 • 10760 просмотра
Глава МИД Швеции отреагировала на обстрел Украины 29 ноября: "Очевидно, что россия не стремится к миру"29 ноября, 13:47 • 6284 просмотра
Она плохо расслышала, у нее был плохой день: в Венгрии отреагировали на неправильный перевод слов путина об Украине29 ноября, 14:01 • 12841 просмотра
Каспийский трубопроводный консорциум остановил работу после атаки украинского БПЛА: реакция Казахстана не заставила себя ждать29 ноября, 14:44 • 4488 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo16:59 • 13034 просмотра
публикации
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo16:59 • 13047 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 64656 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 50818 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 58346 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 56796 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Швеция
Польша
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo16:59 • 13047 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 35335 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 53080 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 72626 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 104355 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136

В Вышгороде Киевской области в результате атаки российских БПЛА горит многоэтажка - ОВА

Киев • УНН

 • 270 просмотра

В ночь на 30 ноября Киевская область подверглась атаке дронов, в результате чего в Вышгороде горит многоэтажка. Кроме того, разрушен частный дом и возник пожар на предприятии.

В Вышгороде Киевской области в результате атаки российских БПЛА горит многоэтажка - ОВА

В ночь на воскресенье, 30 ноября, Киевская область подверглась очередной вражеской атаке дронами. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник, информирует УНН.

Детали

По его словам, под ударом оказались дома людей.

К сожалению, в Вышгороде в результате атаки происходит пожар многоэтажки. На месте работают спасатели, полицейские и медики

- написал Калашник.

Он рассказал, что также разрушен частный дом, возник пожар на территории предприятия.

Более подробная информация позже. Воздушная тревога продолжается. Прошу всех находиться в безопасных местах

- призвал руководитель Киевской ОВА.

Тем временем местные паблики информируют, что враг нанес удар по вышгородскому рынку "Набережный". В расположенном рядом доме после удара вспыхнул пожар.

Напомним

В больницах Киевской области остаются три человека, которые были ранены во время вражеской атаки на область 29 ноября.

В Киевской области атака рф унесла жизнь человека, 8 раненых: показали ситуацию после дронового удара в Броварах29.11.25, 10:20 • 4990 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в УкраинеКиевская область
Воздушная тревога
Война в Украине
Киевская область
Вышгород