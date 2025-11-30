В Вышгороде Киевской области в результате атаки российских БПЛА горит многоэтажка - ОВА
В ночь на 30 ноября Киевская область подверглась атаке дронов, в результате чего в Вышгороде горит многоэтажка. Кроме того, разрушен частный дом и возник пожар на предприятии.
В ночь на воскресенье, 30 ноября, Киевская область подверглась очередной вражеской атаке дронами. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник, информирует УНН.
Детали
По его словам, под ударом оказались дома людей.
К сожалению, в Вышгороде в результате атаки происходит пожар многоэтажки. На месте работают спасатели, полицейские и медики
Он рассказал, что также разрушен частный дом, возник пожар на территории предприятия.
Более подробная информация позже. Воздушная тревога продолжается. Прошу всех находиться в безопасных местах
Тем временем местные паблики информируют, что враг нанес удар по вышгородскому рынку "Набережный". В расположенном рядом доме после удара вспыхнул пожар.
Напомним
В больницах Киевской области остаются три человека, которые были ранены во время вражеской атаки на область 29 ноября.
