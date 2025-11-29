$42.190.00
Атака на Київщину: три людини залишаються в лікарнях, пошкоджено 15 багатоповерхівок та 72 приватні будинки

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Три людини, поранені під час ворожої атаки на Київську область, залишаються в лікарнях. У Броварах закрито понад 80% вибитих вікон, триває оцінка збитків та відновлювальні роботи.

Атака на Київщину: три людини залишаються в лікарнях, пошкоджено 15 багатоповерхівок та 72 приватні будинки

У лікарнях Київщини залишаються три людини, які були поранені під час сьогоднішньої ворожої атаки на область. Про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник, інформує УНН.

Деталі

Так, за його словами:

  • у медичному закладі Вишгородського району лікування продовжує жінка 67 років з множинними уламковими пораненнями мʼяких тканин;
    • у медзакладі Фастівського району залишається чоловік літнього віку з приводу нападу стенокардії, як гострої реакції на стрес;
      • у Броварському районі під наглядом лікарів перебуває жінка 64 років із закритою черепно-мозковою травмою та переломом лівої кисті.

        Калашник також розповів, що тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки у пʼяти районах. Так, у місті Бровари, яке найбільше постраждало від ворожого удару, понад 80% вибитих вікон декількох сотень квартир закрито OSB-плитами.

        Провели демонтаж аварійних навісаючих конструкцій на верхніх поверхах пошкодженого будинку, який найбільше постраждав від атаки рашистів. Триває робота комісій з оцінювання збитків та першочерговості відновлювальних заходів. Працюють пункти незламності, де люди можуть знайти всю необхідну допомогу. Завтра зранку всі роботи будуть продовжені

        - пообіцяв начальник Київської ОВА.

        Він додав, що усього в регіоні унаслідок масованої атаки країни-терориста пошкоджено 15 багатоповерхівок, 72 приватні будинки, об’єкти критичної інфраструктури, гаражні бокси, виробництва, торгові центри, будівля "Нової пошти", дитячий садок та 35 автомобілів.

        Нагадаємо

        Внаслідок нічної атаки рф на Київську область 19 листопада загинула жінка 1952 року народження, ще 14 людей отримали поранення.

        Вадим Хлюдзинський

