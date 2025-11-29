$42.190.00
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
17:13 • 9262 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
17:02 • 10219 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
15:10 • 11169 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 12745 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33 • 12961 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
29 ноября, 12:07 • 13201 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
29 ноября, 11:00 • 13288 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
29 ноября, 10:28 • 14095 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
29 ноября, 08:59 • 14573 просмотра
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
Атака на Киевскую область: три человека остаются в больницах, повреждено 15 многоэтажек и 72 частных дома

Киев • УНН

 • 194 просмотра

Три человека, раненые во время вражеской атаки на Киевскую область, остаются в больницах. В Броварах закрыто более 80% выбитых окон, продолжается оценка ущерба и восстановительные работы.

Атака на Киевскую область: три человека остаются в больницах, повреждено 15 многоэтажек и 72 частных дома

В больницах Киевской области остаются три человека, которые были ранены во время сегодняшней вражеской атаки на область. Об этом сообщил начальник ОВА Николай Калашник, информирует УНН.

Детали

Так, по его словам:

  • в медицинском учреждении Вышгородского района лечение продолжает женщина 67 лет с множественными осколочными ранениями мягких тканей;
    • в медучреждении Фастовского района остается пожилой мужчина по поводу приступа стенокардии, как острой реакции на стресс;
      • в Броварском районе под наблюдением врачей находится женщина 64 лет с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом левой кисти.

        Калашник также рассказал, что продолжаются работы по ликвидации последствий вражеской атаки в пяти районах. Так, в городе Бровары, который больше всего пострадал от вражеского удара, более 80% выбитых окон нескольких сотен квартир закрыто OSB-плитами.

        Провели демонтаж аварийных нависающих конструкций на верхних этажах поврежденного дома, который больше всего пострадал от атаки рашистов. Продолжается работа комиссий по оценке ущерба и первоочередности восстановительных мероприятий. Работают пункты несокрушимости, где люди могут найти всю необходимую помощь. Завтра утром все работы будут продолжены

        - пообещал начальник Киевской ОВА.

        Он добавил, что всего в регионе в результате массированной атаки страны-террориста повреждено 15 многоэтажек, 72 частных дома, объекты критической инфраструктуры, гаражные боксы, производства, торговые центры, здание "Новой почты", детский сад и 35 автомобилей.

        Напомним

        В результате ночной атаки рф на Киевскую область 19 ноября погибла женщина 1952 года рождения, еще 14 человек получили ранения.

        Вадим Хлюдзинский

