Атака на Киевскую область: три человека остаются в больницах, повреждено 15 многоэтажек и 72 частных дома
Киев • УНН
Три человека, раненые во время вражеской атаки на Киевскую область, остаются в больницах. В Броварах закрыто более 80% выбитых окон, продолжается оценка ущерба и восстановительные работы.
В больницах Киевской области остаются три человека, которые были ранены во время сегодняшней вражеской атаки на область. Об этом сообщил начальник ОВА Николай Калашник, информирует УНН.
Детали
Так, по его словам:
- в медицинском учреждении Вышгородского района лечение продолжает женщина 67 лет с множественными осколочными ранениями мягких тканей;
- в медучреждении Фастовского района остается пожилой мужчина по поводу приступа стенокардии, как острой реакции на стресс;
- в Броварском районе под наблюдением врачей находится женщина 64 лет с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом левой кисти.
Калашник также рассказал, что продолжаются работы по ликвидации последствий вражеской атаки в пяти районах. Так, в городе Бровары, который больше всего пострадал от вражеского удара, более 80% выбитых окон нескольких сотен квартир закрыто OSB-плитами.
Провели демонтаж аварийных нависающих конструкций на верхних этажах поврежденного дома, который больше всего пострадал от атаки рашистов. Продолжается работа комиссий по оценке ущерба и первоочередности восстановительных мероприятий. Работают пункты несокрушимости, где люди могут найти всю необходимую помощь. Завтра утром все работы будут продолжены
Он добавил, что всего в регионе в результате массированной атаки страны-террориста повреждено 15 многоэтажек, 72 частных дома, объекты критической инфраструктуры, гаражные боксы, производства, торговые центры, здание "Новой почты", детский сад и 35 автомобилей.
Напомним
В результате ночной атаки рф на Киевскую область 19 ноября погибла женщина 1952 года рождения, еще 14 человек получили ранения.
