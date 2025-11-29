Атака на Киевскую область: три человека остаются в больницах, повреждено 15 многоэтажек и 72 частных дома

В больницах Киевской области остаются три человека, которые были ранены во время сегодняшней вражеской атаки на область. Об этом сообщил начальник ОВА Николай Калашник, информирует УНН.

Детали

Так, по его словам:

в медицинском учреждении Вышгородского района лечение продолжает женщина 67 лет с множественными осколочными ранениями мягких тканей;

в медучреждении Фастовского района остается пожилой мужчина по поводу приступа стенокардии, как острой реакции на стресс;

в Броварском районе под наблюдением врачей находится женщина 64 лет с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом левой кисти.

Калашник также рассказал, что продолжаются работы по ликвидации последствий вражеской атаки в пяти районах. Так, в городе Бровары, который больше всего пострадал от вражеского удара, более 80% выбитых окон нескольких сотен квартир закрыто OSB-плитами.

Провели демонтаж аварийных нависающих конструкций на верхних этажах поврежденного дома, который больше всего пострадал от атаки рашистов. Продолжается работа комиссий по оценке ущерба и первоочередности восстановительных мероприятий. Работают пункты несокрушимости, где люди могут найти всю необходимую помощь. Завтра утром все работы будут продолжены - пообещал начальник Киевской ОВА.

Он добавил, что всего в регионе в результате массированной атаки страны-террориста повреждено 15 многоэтажек, 72 частных дома, объекты критической инфраструктуры, гаражные боксы, производства, торговые центры, здание "Новой почты", детский сад и 35 автомобилей.

Напомним

В результате ночной атаки рф на Киевскую область 19 ноября погибла женщина 1952 года рождения, еще 14 человек получили ранения.

