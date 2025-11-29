Уже 14 постраждалих на Київщині через нічну атаку рф

У Київській області відомо про вже 14 постраждалих внаслідок атаки рф у ніч на 19 листопада, загинула одна людина, повідомив у суботу голова Київської ОВА Микола Калашник у Telegram, пише УНН.

Загалом наслідки цієї атаки зафіксовані в п’яти районах області. Станом на зараз відомо про 14 постраждалих - їм надано усю необхідну медичну допомогу, загрози життю немає - написав Калашник.

З його слів, "унаслідок сьогоднішньої атаки загинула жінка 1952 року народження з Боярської громади Фастівського району". "Вона була вдома, у своєму будинку, який ворог знищив вщент. Щирі співчуття рідним і близьким", - зазначив він.

В атакованому рф місті Бровари, за його даними, пошкоджено п’ять багатоповерхівок, три приватні будинки, 26 гаражних боксів, будівлю дитячого садка та торгового центру, 25 автомобілів.

"Без світла близько 70 тисяч родин. Найбільше відключень у Фастівському, Бучанському, Вишгородському та Обухівському районах. Фахівці працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", - вказав голова ОВА.

