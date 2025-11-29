Уже 14 постраждалих на Київщині через нічну атаку рф

$42.190.00
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
10:28 • 3446 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
08:59 • 7350 перегляди
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
07:54 • 11690 перегляди
рф атакувала енергетику у Києві та 5 областях: понад пів мільйона споживачів без світла
29 листопада, 02:21 • 22637 перегляди
"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуківPhoto
28 листопада, 20:59 • 34093 перегляди
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
28 листопада, 15:39 • 34692 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
28 листопада, 15:22 • 37890 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 53514 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:08 • 29843 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
Кількість постраждалих у Києві зросла до 11: в ДСНС показали наслідкиPhoto29 листопада, 03:02 • 18612 перегляди
Молодь дедалі частіше відмовляється від генеративного ШІ через етичні та екологічні побоювання29 листопада, 03:39 • 5958 перегляди
В Україні масштабна тривога через зліт МіГ-31К29 листопада, 05:03 • 9072 перегляди
Західна частина Києва залишилася без світла під час комбінованої атаки - Кличко29 листопада, 05:30 • 15646 перегляди
Буданов прямує на переговори до США - The Economist07:59 • 7274 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 53515 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 41145 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 49402 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 47642 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 53120 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 30860 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 48767 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 68535 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 100494 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 115120 перегляди
Уже 14 постраждалих на Київщині через нічну атаку рф

Київ • УНН

 • 642 перегляди

Внаслідок нічної атаки рф на Київську область 19 листопада загинула жінка 1952 року народження, ще 14 людей отримали поранення. Пошкоджено п'ять багатоповерхівок, три приватні будинки, 26 гаражних боксів, дитячий садок, торговий центр та 25 автомобілів; близько 70 тисяч родин залишилися без світла.

Уже 14 постраждалих на Київщині через нічну атаку рф

У Київській області відомо про вже 14 постраждалих внаслідок атаки рф у ніч на 19 листопада, загинула одна людина, повідомив у суботу голова Київської ОВА Микола Калашник у Telegram, пише УНН.

Загалом наслідки цієї атаки зафіксовані в п’яти районах області. Станом на зараз відомо про 14 постраждалих - їм надано усю необхідну медичну допомогу, загрози життю немає

- написав Калашник.

З його слів, "унаслідок сьогоднішньої атаки загинула жінка 1952 року народження з Боярської громади Фастівського району". "Вона була вдома, у своєму будинку, який ворог знищив вщент. Щирі співчуття рідним і близьким", - зазначив він.

В атакованому рф місті Бровари, за його даними, пошкоджено п’ять багатоповерхівок, три приватні будинки, 26 гаражних боксів, будівлю дитячого садка та торгового центру, 25 автомобілів. 

"Без світла близько 70 тисяч родин. Найбільше відключень у Фастівському, Бучанському, Вишгородському та Обухівському районах. Фахівці працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", - вказав голова ОВА.

Уже 37 постраждалих у Києві внаслідок нічної атаки рф29.11.25, 12:22 • 1244 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніКиївська область
