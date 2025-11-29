Уже 14 пострадавших в Киевской области из-за ночной атаки рф
Киев • УНН
В результате ночной атаки рф на Киевскую область 19 ноября погибла женщина 1952 года рождения, еще 14 человек получили ранения. Повреждены пять многоэтажек, три частных дома, 26 гаражных боксов, детский сад, торговый центр и 25 автомобилей; около 70 тысяч семей остались без света.
В Киевской области известно уже о 14 пострадавших в результате атаки рф в ночь на 19 ноября, погиб один человек, сообщил в субботу глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram, пишет УНН.
В целом последствия этой атаки зафиксированы в пяти районах области. По состоянию на сейчас известно о 14 пострадавших - им оказана вся необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет
По его словам, "в результате сегодняшней атаки погибла женщина 1952 года рождения из Боярской общины Фастовского района". "Она была дома, в своем доме, который враг уничтожил до основания. Искренние соболезнования родным и близким", - отметил он.
В атакованном рф городе Бровары, по его данным, повреждены пять многоэтажек, три частных дома, 26 гаражных боксов, здание детского сада и торгового центра, 25 автомобилей.
"Без света около 70 тысяч семей. Больше всего отключений в Фастовском, Бучанском, Вышгородском и Обуховском районах. Специалисты работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение", - указал глава ОВА.
