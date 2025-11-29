Уже 14 пострадавших в Киевской области из-за ночной атаки рф

В Киевской области известно уже о 14 пострадавших в результате атаки рф в ночь на 19 ноября, погиб один человек, сообщил в субботу глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram, пишет УНН.

В целом последствия этой атаки зафиксированы в пяти районах области. По состоянию на сейчас известно о 14 пострадавших - им оказана вся необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет - написал Калашник.

По его словам, "в результате сегодняшней атаки погибла женщина 1952 года рождения из Боярской общины Фастовского района". "Она была дома, в своем доме, который враг уничтожил до основания. Искренние соболезнования родным и близким", - отметил он.

В атакованном рф городе Бровары, по его данным, повреждены пять многоэтажек, три частных дома, 26 гаражных боксов, здание детского сада и торгового центра, 25 автомобилей.

"Без света около 70 тысяч семей. Больше всего отключений в Фастовском, Бучанском, Вышгородском и Обуховском районах. Специалисты работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение", - указал глава ОВА.

Уже 37 пострадавших в Киеве в результате ночной атаки РФ