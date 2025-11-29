$42.190.00
11:00
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
10:28
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
08:59
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
07:54
рф атаковала энергетику в Киеве и 5 областях: более полумиллиона потребителей без света
29 ноября, 02:21
"Я не хочу создавать проблем для Зеленского, поэтому отправляюсь на фронт" - Ермак после увольнения и обысковPhoto
28 ноября, 20:59
Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT
28 ноября, 15:39
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
28 ноября, 15:22
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
28 ноября, 13:56
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:08
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Уже 14 пострадавших в Киевской области из-за ночной атаки рф

Киев • УНН

 • 142 просмотра

В результате ночной атаки рф на Киевскую область 19 ноября погибла женщина 1952 года рождения, еще 14 человек получили ранения. Повреждены пять многоэтажек, три частных дома, 26 гаражных боксов, детский сад, торговый центр и 25 автомобилей; около 70 тысяч семей остались без света.

Уже 14 пострадавших в Киевской области из-за ночной атаки рф

В Киевской области известно уже о 14 пострадавших в результате атаки рф в ночь на 19 ноября, погиб один человек, сообщил в субботу глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram, пишет УНН.

В целом последствия этой атаки зафиксированы в пяти районах области. По состоянию на сейчас известно о 14 пострадавших - им оказана вся необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет

- написал Калашник.

По его словам, "в результате сегодняшней атаки погибла женщина 1952 года рождения из Боярской общины Фастовского района". "Она была дома, в своем доме, который враг уничтожил до основания. Искренние соболезнования родным и близким", - отметил он.

В атакованном рф городе Бровары, по его данным, повреждены пять многоэтажек, три частных дома, 26 гаражных боксов, здание детского сада и торгового центра, 25 автомобилей.

"Без света около 70 тысяч семей. Больше всего отключений в Фастовском, Бучанском, Вышгородском и Обуховском районах. Специалисты работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение", - указал глава ОВА.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКиевская область
