Уже 37 пострадавших в Киеве в результате ночной атаки РФ

$42.190.00
48.870.00
ukenru
08:59 • 3220 просмотра
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
07:54 • 8372 просмотра
рф атаковала энергетику в Киеве и 5 областях: более полумиллиона потребителей без света
29 ноября, 02:21 • 20440 просмотра
"Я не хочу создавать проблем для Зеленского, поэтому отправляюсь на фронт" - Ермак после увольнения и обысковPhoto
28 ноября, 20:59 • 32218 просмотра
Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT
28 ноября, 15:39 • 33369 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
28 ноября, 15:22 • 37143 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 51509 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:08 • 29640 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
28 ноября, 13:03 • 22349 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
28 ноября, 11:00 • 48007 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
0м/с
97%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ермак был "в беспамятстве", узнав о решении Зеленского его уволить - The Economist29 ноября, 01:02 • 7054 просмотра
В Киеве подтверждена гибель человека в результате атаки РФ29 ноября, 01:37 • 14164 просмотра
Число пострадавших в Киеве возросло до 11: в ГСЧС показали последствияPhoto29 ноября, 03:02 • 16958 просмотра
В Украине масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К05:03 • 5942 просмотра
Западная часть Киева осталась без света во время комбинированной атаки - Кличко05:30 • 13882 просмотра
публикации
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 51506 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 39534 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 48006 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 46287 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 51604 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Польша
Бровары
Реклама
УНН Lite
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 30156 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 48024 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 67821 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 99823 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 114485 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Financial Times
Х-47М2 "Кинжал"
The Economist

Уже 37 пострадавших в Киеве в результате ночной атаки РФ

Киев • УНН

 • 46 просмотра

В результате ночной атаки на Киев 29 ноября пострадали 37 человек, двое погибли. Сейчас 15 пострадавших находятся в стационарах.

Уже 37 пострадавших в Киеве в результате ночной атаки РФ

В результате вражеской атаки на Киев в ночь на 29 ноября пострадали 37 человек, двое погибли. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Подробности

"37 человек пострадали в Киеве. В стационарах сейчас находятся 15 пострадавших. Два человека погибли", - сообщил Кличко.

Как отметил глава МВД Игорь Клименко, "все пожары, возникшие в Киеве в результате российского обстрела – ликвидированы".

По его словам, сегодня под вражеским огнем оказались десятки локаций в столице и области:

  • по состоянию на сейчас в Киеве погибли 2 человека. Травмировано более 30 человек. Специалисты ГСЧС спасли около 40 человек;
    • на Киевщине погиб 1 человек, более десяти - ранены. Там зарегистрировано более 30 поврежденных в результате обстрела локаций в Обуховском, Фастовском, Бучанском, Броварском районах.

      "Зафиксированы также повреждения объектов энергетики. Есть аварийные отключения электроснабжения в населенных пунктах", - отметил министр.

      По его данным, развернуты мобильные Пункты Несокрушимости, чтобы люди имели тепло и поддержку.

      "Полиция вынуждена ограничивать доступ к поврежденным домам - это вопрос безопасности. Как только спасатели определят помещения безопасными, жильцов допустят забрать вещи", - указал Клименко.

      Напомним

      рф ночью атаковала энергетику в Киеве и 5 областях, на утро без света более полумиллиона потребителей в столице, еще более 100 тысяч - на Киевщине и почти 8 тысяч - на Харьковщине.

      рф в ночь на 29 ноября выпустила по Украине 36 ракет, в том числе 5 "Кинжалов", и 596 дронов, сбито или подавлено 19 ракет, в том числе один "Кинжал" и 558 беспилотников.

      Павел Башинский

      Война в УкраинеКиев
      Графики отключений электроэнергии
      Энергетика
      Война в Украине
      Отключение света
      Блэкаут
      Электроэнергия
      Харьковская область
      Х-47М2 "Кинжал"
      Виталий Кличко
      Украина
      Киев