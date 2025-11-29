Уже 37 пострадавших в Киеве в результате ночной атаки РФ

В результате вражеской атаки на Киев в ночь на 29 ноября пострадали 37 человек, двое погибли. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Подробности

"37 человек пострадали в Киеве. В стационарах сейчас находятся 15 пострадавших. Два человека погибли", - сообщил Кличко.

Как отметил глава МВД Игорь Клименко, "все пожары, возникшие в Киеве в результате российского обстрела – ликвидированы".

По его словам, сегодня под вражеским огнем оказались десятки локаций в столице и области:

по состоянию на сейчас в Киеве погибли 2 человека. Травмировано более 30 человек. Специалисты ГСЧС спасли около 40 человек;

на Киевщине погиб 1 человек, более десяти - ранены. Там зарегистрировано более 30 поврежденных в результате обстрела локаций в Обуховском, Фастовском, Бучанском, Броварском районах.

"Зафиксированы также повреждения объектов энергетики. Есть аварийные отключения электроснабжения в населенных пунктах", - отметил министр.

По его данным, развернуты мобильные Пункты Несокрушимости, чтобы люди имели тепло и поддержку.

"Полиция вынуждена ограничивать доступ к поврежденным домам - это вопрос безопасности. Как только спасатели определят помещения безопасными, жильцов допустят забрать вещи", - указал Клименко.

Напомним

рф ночью атаковала энергетику в Киеве и 5 областях, на утро без света более полумиллиона потребителей в столице, еще более 100 тысяч - на Киевщине и почти 8 тысяч - на Харьковщине.

рф в ночь на 29 ноября выпустила по Украине 36 ракет, в том числе 5 "Кинжалов", и 596 дронов, сбито или подавлено 19 ракет, в том числе один "Кинжал" и 558 беспилотников.