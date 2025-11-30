У Вишгороді на Київщині внаслідок атаки російських БаЛА горить багатоповерхівка - ОВА

$42.190.00
48.870.00
ukenru
18:27 • 7896 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
17:13 • 14279 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 13697 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 14302 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 15175 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33 • 13925 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
29 листопада, 12:07 • 14015 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
29 листопада, 11:00 • 13732 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
29 листопада, 10:28 • 14400 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
29 листопада, 08:59 • 14795 перегляди
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
94%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп оголосив про закриття повітряного простору над Венесуелою та навколо неїPhoto29 листопада, 13:14 • 10800 перегляди
Голова МЗС Швеції відреагувала на обстріл України 29 листопада: "Очевидно, що росія не прагне миру"29 листопада, 13:47 • 6362 перегляди
Вона не добре почула, у неї був поганий день: в Угорщині відреагували на неправильний переклад слів путіна про Україну 29 листопада, 14:01 • 12880 перегляди
Каспійський трубопровідний консорціум зупинив роботу після атаки українського БПЛА: реакція Казахстану не забарилась29 листопада, 14:44 • 4534 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 13122 перегляди
Публікації
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 13214 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 64737 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 50886 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 58412 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 56858 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Швеція
Польща
Київська область
Реклама
УНН Lite
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 13214 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 35381 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 53123 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 72668 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 104394 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136

У Вишгороді на Київщині внаслідок атаки російських БаЛА горить багатоповерхівка - ОВА

Київ • УНН

 • 374 перегляди

В ніч на 30 листопада Київщина зазнала атаки дронів, внаслідок чого у Вишгороді горить багатоповерхівка. Крім того, зруйновано приватний будинок та виникла пожежа на підприємстві.

У Вишгороді на Київщині внаслідок атаки російських БаЛА горить багатоповерхівка - ОВА

В ніч на неділю, 30 листопада, Київщина зазнала чергової ворожої атаки дронами. Про це повідомив начальник Київська ОВА Микола Калашник, інформує УНН.

Деталі

За його словами, під ударом опинились оселі людей.

На жаль, у Вишгороді унаслідок атаки відбувається пожежа багатоповерхівки. На місці працюють рятувальники, поліцейські та медики

- написав Калашник.

Він розповів, що також зруйновано приватний будинок, виникла пожежа на території підприємства.

Більш детальна інформація згодом. Повітряна тривога триває. Прошу всіх перебувати у безпечних місцях

- закликав керівник Київської ОВА.

Тим часом місцеві пабліки інформують, що ворог завдав удару по вишгородському ринку "Набережний". У розташованому поруч будинку після удару спалахнула пожежа.

Нагадаємо

У лікарнях Київщини залишаються три людини, які були поранені під час ворожої атаки на область 29 листопада.

На Київщині атака рф забрала життя людини, 8 поранених: показали ситуацію після дронового удару у Броварах29.11.25, 10:20 • 4996 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в УкраїніКиївська область
Повітряна тривога
Війна в Україні
Київська область
Вишгород