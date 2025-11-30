У Вишгороді на Київщині внаслідок атаки російських БаЛА горить багатоповерхівка - ОВА
Київ • УНН
В ніч на 30 листопада Київщина зазнала атаки дронів, внаслідок чого у Вишгороді горить багатоповерхівка. Крім того, зруйновано приватний будинок та виникла пожежа на підприємстві.
В ніч на неділю, 30 листопада, Київщина зазнала чергової ворожої атаки дронами. Про це повідомив начальник Київська ОВА Микола Калашник, інформує УНН.
Деталі
За його словами, під ударом опинились оселі людей.
На жаль, у Вишгороді унаслідок атаки відбувається пожежа багатоповерхівки. На місці працюють рятувальники, поліцейські та медики
Він розповів, що також зруйновано приватний будинок, виникла пожежа на території підприємства.
Більш детальна інформація згодом. Повітряна тривога триває. Прошу всіх перебувати у безпечних місцях
Тим часом місцеві пабліки інформують, що ворог завдав удару по вишгородському ринку "Набережний". У розташованому поруч будинку після удару спалахнула пожежа.
Нагадаємо
У лікарнях Київщини залишаються три людини, які були поранені під час ворожої атаки на область 29 листопада.
