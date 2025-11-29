На Київщині атака рф забрала життя людини, 8 поранених: показали ситуацію після дронового удару у Броварах
Київ • УНН
Бровари Київської області опинилися під атакою ворожих БпЛА, зафіксовано кілька ударів. Пошкоджено приватні будинки, автомобілі та багатоквартирну забудову, є загиблі та поранені.
У Київській області внаслідок атаки рф відомо про одну загиблу людину та 8 поранених, повідомили у МВС України у суботу, показавши ситуацію у постраждалих від російського дронового удару Броварах, пише УНН.
Станом на зараз в області загинула 1 людина, ще 8 - поранені
Як зазначили у МВС, під атакою ворожих БпЛА опинилися Бровари.
"Станом на 9:30 у місті зафіксовано кілька ворожих ударів. Внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки, автомобілі та багатоквартирну житлову забудову. На одній із локацій рятувальники ліквідували масштабну пожежу у багатоповерховому будинку. На іншій - вогонь охопив гаражний кооператив", - вказано у повідомленні.
