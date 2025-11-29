$42.190.00
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
07:54 • 4022 перегляди
рф атакувала енергетику у Києві та 5 областях: понад пів мільйона споживачів без світла
29 листопада, 02:21 • 18620 перегляди
"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуків
28 листопада, 20:59 • 30301 перегляди
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
28 листопада, 15:39 • 31885 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
28 листопада, 15:22 • 36300 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 49889 перегляди
"Репараційний" кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:08 • 29415 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
28 листопада, 13:03 • 22182 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
28 листопада, 11:00 • 46980 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерією
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
28 листопада, 13:56 • 49884 перегляди
На Київщині атака рф забрала життя людини, 8 поранених: показали ситуацію після дронового удару у Броварах

Київ • УНН

 • 1188 перегляди

Бровари Київської області опинилися під атакою ворожих БпЛА, зафіксовано кілька ударів. Пошкоджено приватні будинки, автомобілі та багатоквартирну забудову, є загиблі та поранені.

На Київщині атака рф забрала життя людини, 8 поранених: показали ситуацію після дронового удару у Броварах

У Київській області внаслідок атаки рф відомо про одну загиблу людину та 8 поранених, повідомили у МВС України у суботу, показавши ситуацію у постраждалих від російського дронового удару Броварах, пише УНН.

Станом на зараз в області загинула 1 людина, ще 8 - поранені

- повідомили у МВС.

Як зазначили у МВС, під атакою ворожих БпЛА опинилися Бровари. 

"Станом на 9:30 у місті зафіксовано кілька ворожих ударів. Внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки, автомобілі та багатоквартирну житлову забудову. На одній із локацій рятувальники ліквідували масштабну пожежу у багатоповерховому будинку. На іншій - вогонь охопив гаражний кооператив", - вказано у повідомленні.

Зафіксовано наслідки атаки у п’яти районах Київщини: Фастів знеструмлено, є поранені29.11.25, 08:37 • 4314 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніКиївська область
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Київська область
Бровари