На Київщині атака рф забрала життя людини, 8 поранених: показали ситуацію після дронового удару у Броварах

У Київській області внаслідок атаки рф відомо про одну загиблу людину та 8 поранених, повідомили у МВС України у суботу, показавши ситуацію у постраждалих від російського дронового удару Броварах, пише УНН.

Станом на зараз в області загинула 1 людина, ще 8 - поранені - повідомили у МВС.

Як зазначили у МВС, під атакою ворожих БпЛА опинилися Бровари.

"Станом на 9:30 у місті зафіксовано кілька ворожих ударів. Внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки, автомобілі та багатоквартирну житлову забудову. На одній із локацій рятувальники ліквідували масштабну пожежу у багатоповерховому будинку. На іншій - вогонь охопив гаражний кооператив", - вказано у повідомленні.

