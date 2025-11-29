$42.190.11
"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуківPhoto
28 листопада, 20:59 • 22073 перегляди
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
28 листопада, 15:39 • 25937 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
28 листопада, 15:22 • 31114 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 42865 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:08 • 27963 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
28 листопада, 13:03 • 21360 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
28 листопада, 11:00 • 42929 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
28 листопада, 09:41 • 23046 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
28 листопада, 09:17 • 19359 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Зафіксовано наслідки атаки у п’яти районах Київщини: Фастів знеструмлено, є поранені

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Внаслідок нічної атаки на Київську область зафіксовано руйнування у п'яти районах, місто Фастів залишилося без світла, двоє людей отримали поранення. У Броварському районі пошкоджено 6 багатоповерхівок, евакуйовано 52 людини.

Зафіксовано наслідки атаки у п’яти районах Київщини: Фастів знеструмлено, є поранені

У ніч на 29 листопада внаслідок масованої атаки російських військ на Київську область зафіксовано руйнування в п'яти районах регіону, місто Фастів залишилося без світла, двоє людей отримали поранення. Про це інформує начальник Київської ОВА Микола Калашник, передає УНН.

Так, у Броварському районі пошкоджено 6 багатоповерхівок. У одній з них зруйновано перекриття між 8 та 9 поверхом. 3 будинку евакуйовано 52 людини, серед них троє дітей. На місці розгорнутий пункт незламності для обігріву та допомоги постраждалим та працює штаб з ліквідації наслідків

- йдеться у дописі

Крім того, пошкоджено приватні будинки, понад 20 гаражних боксів, автомобілі та будівлю торговельного центру. У Обухівському районі зафіксовано пошкодження двох приватних будинків та виробництва, у Вишгородському та Бучанському районах - приватних будинків.

Унаслідок атаки тимчасово знеструмлено місто Фастів.

Наразі тут критична інфраструктура перейшла на резервне живлення. Системи водопостачання, водовідведення, газопостачання та звʼязок працюють

- написав Калашник у своєму Telegram.

"Пункти незламності готові до роботи", -додав він.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що внаслідок російської атаки в ніч на 29 листопада у Броварах пошкоджено багатоповерхівку та приватний будинок, є поранені. Евакуйовано 52 мешканці, троє постраждалих госпіталізовані.

Віта Зеленецька

