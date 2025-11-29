Зафіксовано наслідки атаки у п’яти районах Київщини: Фастів знеструмлено, є поранені

У ніч на 29 листопада внаслідок масованої атаки російських військ на Київську область зафіксовано руйнування в п'яти районах регіону, місто Фастів залишилося без світла, двоє людей отримали поранення. Про це інформує начальник Київської ОВА Микола Калашник, передає УНН.

Так, у Броварському районі пошкоджено 6 багатоповерхівок. У одній з них зруйновано перекриття між 8 та 9 поверхом. 3 будинку евакуйовано 52 людини, серед них троє дітей. На місці розгорнутий пункт незламності для обігріву та допомоги постраждалим та працює штаб з ліквідації наслідків - йдеться у дописі

Крім того, пошкоджено приватні будинки, понад 20 гаражних боксів, автомобілі та будівлю торговельного центру. У Обухівському районі зафіксовано пошкодження двох приватних будинків та виробництва, у Вишгородському та Бучанському районах - приватних будинків.

Унаслідок атаки тимчасово знеструмлено місто Фастів.

Наразі тут критична інфраструктура перейшла на резервне живлення. Системи водопостачання, водовідведення, газопостачання та звʼязок працюють - написав Калашник у своєму Telegram.

"Пункти незламності готові до роботи", -додав він.

