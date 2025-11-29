$42.190.11
02:21
"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуківPhoto
20:59
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
28 листопада, 15:39
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
28 листопада, 15:22
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
28 листопада, 13:56
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:08
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
28 листопада, 13:03
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
28 листопада, 11:00
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
28 листопада, 09:41
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
28 листопада, 09:17
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Троє поранених та 52 евакуйованих унаслідок нічної атаки на Київщину - ОВА

Київ • УНН

 • 470 перегляди

Внаслідок російської атаки в ніч на 29 листопада у Броварах пошкоджено багатоповерхівку та приватний будинок, є поранені. Евакуйовано 52 мешканці, троє постраждалих госпіталізовані.

Троє поранених та 52 евакуйованих унаслідок нічної атаки на Київщину - ОВА

У ніч на суботу, 29 листопада рф атакувала Київську область. У Броварах внаслідок російського обстрілу пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок. Є поранені. Про це інформують голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник, Броварський міський голова Ігор Сапожко, передає УНН.

Ворог масовано атакує Київщину ракетами та дронами. Під ударом мирні населені пункти, житло людей. 

- повідомив Микола Калашник.

За його словами, у Броварському районі пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, виникла пожежа на території гаражного кооперативу. З пошкодженої багатоповерхівки евакуйовано 52 людей, з них троє дітей.

Троє постраждалих, з них 1 госпіталізований до ББКЛ. Надається вся необхідна допомога.

- йдеться у дописі Ігоря Сапожка.

"Евакуйовано 52 мешканців з двох підʼїздів, з них 3 дітей, решта людей вийшли самостійно", - додав він.

Нагадаємо

Вночі 29 листопада російська армія атакувала Київ дронами та балістикою. У кількох районах столиці внаслідок ударів зафіксовано пошкодження багатоповерхівок, пожежу в приватному секторі. Попередньо постраждали семеро людей, середи них дитина.

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Київська область
Бровари
Київ