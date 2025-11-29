Троє поранених та 52 евакуйованих унаслідок нічної атаки на Київщину - ОВА

У ніч на суботу, 29 листопада рф атакувала Київську область. У Броварах внаслідок російського обстрілу пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок. Є поранені. Про це інформують голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник, Броварський міський голова Ігор Сапожко, передає УНН.

Ворог масовано атакує Київщину ракетами та дронами. Під ударом мирні населені пункти, житло людей. - повідомив Микола Калашник.

За його словами, у Броварському районі пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, виникла пожежа на території гаражного кооперативу. З пошкодженої багатоповерхівки евакуйовано 52 людей, з них троє дітей.

Троє постраждалих, з них 1 госпіталізований до ББКЛ. Надається вся необхідна допомога. - йдеться у дописі Ігоря Сапожка.

"Евакуйовано 52 мешканців з двох підʼїздів, з них 3 дітей, решта людей вийшли самостійно", - додав він.

Нагадаємо

Вночі 29 листопада російська армія атакувала Київ дронами та балістикою. У кількох районах столиці внаслідок ударів зафіксовано пошкодження багатоповерхівок, пожежу в приватному секторі. Попередньо постраждали семеро людей, середи них дитина.