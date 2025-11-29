$42.190.11
Наслідки комбінованої атаки на Київ: пошкоджено житлові будинки, 7 постраждалих, серед них дитина (оновлюється)
20:59 • 8022 перегляди
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
28 листопада, 15:39 • 17894 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
28 листопада, 15:22 • 23968 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 34036 перегляди
"Репараційний" кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:08 • 25170 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
28 листопада, 13:03 • 19568 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
28 листопада, 11:00 • 39145 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерією
28 листопада, 09:41 • 22310 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
28 листопада, 09:17 • 18835 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Наслідки комбінованої атаки на Київ: пошкоджено житлові будинки, 7 постраждалих, серед них дитина (оновлюється)

Київ • УНН

 • 1176 перегляди

Вночі 29 листопада російська армія атакувала Київ дронами та балістикою. У кількох районах столиці внаслідок ударів зафіксовано пошкодження багатоповерхівок, пожежу в приватному секторі. Попередньо постраждали семеро людей, середи них дитина.

Наслідки комбінованої атаки на Київ: пошкоджено житлові будинки, 7 постраждалих, серед них дитина (оновлюється)

У ніч на 29 листопада російська армія знову запустила на Київ дрони та балістику. Місцева влада повідомила про перші наслідки обстрілу, інформує УНН з посиланням на мера столиці Віталія Кличка, очільника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка.

Деталі

За інформацією міської влади, росія атакує Київ дронам та балістикою. Пошкодження фіксують на 6 локаціях, є постраждалі.

Шестеро постраждалих у столиці внаслідок ворожої атаки. Трьох із них, в тому числі 13-річну дитину медики госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці

- йдеться у дописі Київського міського голови.

Комбінований обстріл Києва: наслідки по районам

Станом на 01:40 очільник КМВА повідомив, що внаслідок атаки є інформація про щонайменше 6 локацій з пошкодженнями в різних районах міста. Це житлова інфраструктура - багатоповерхові будинки та приватний сектор.

У Святошинському районі влучання уламків у підʼїзд триповерхового житлового будинку.

У Дарницькому районі уламки впали на покрівлю двоповерхової будівлі.

У Шевченківському районі, внаслідок падіння уламків на 14-поверховий будинок, палають квартири на рівні 4-5 поверхів. Пожежу локалізували.

У Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків на 25-поверховий житловий будинок, сталося загоряння утеплювача та часткове руйнування фасаду з 1 по 3 поверхи. Пошкоджені автівки в дворі.

Також у Соломʼянському районі уламки впали на дах 17-поверхового будинку. Попередньо, без пожежі

- йдеться у дописі мера столиці.

"Палає будинок у приватному секторі. Екстрені служби працюють на місцях", - додав Кличко.

Семеро постраждалих наразі в столиці. Чотирьох із них медики госпіталізували

- повідомив мер Києва о 03:04.

Віталій Кличко також написав у своєму Telegram, що у Дніпровському районі міста виникла пожежа в одному з будинків житлового комлексу.

"У будинку в Дніпровському районі руйнування на рівні 6-7 поверхів. Всі служби на місці", - зазначив він. 

Київ під комбінованою атакою рф: у столиці численні пожежі, пошкоджені багатоповерхівки29.11.25, 00:08 • 2406 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в УкраїніКиїв
Війна в Україні
Київська міська державна адміністрація
Віталій Кличко
Київ