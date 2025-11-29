Наслідки комбінованої атаки на Київ: пошкоджено житлові будинки, 7 постраждалих, серед них дитина (оновлюється)
Київ • УНН
Вночі 29 листопада російська армія атакувала Київ дронами та балістикою. У кількох районах столиці внаслідок ударів зафіксовано пошкодження багатоповерхівок, пожежу в приватному секторі. Попередньо постраждали семеро людей, середи них дитина.
У ніч на 29 листопада російська армія знову запустила на Київ дрони та балістику. Місцева влада повідомила про перші наслідки обстрілу, інформує УНН з посиланням на мера столиці Віталія Кличка, очільника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка.
Деталі
За інформацією міської влади, росія атакує Київ дронам та балістикою. Пошкодження фіксують на 6 локаціях, є постраждалі.
Шестеро постраждалих у столиці внаслідок ворожої атаки. Трьох із них, в тому числі 13-річну дитину медики госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці
Комбінований обстріл Києва: наслідки по районам
Станом на 01:40 очільник КМВА повідомив, що внаслідок атаки є інформація про щонайменше 6 локацій з пошкодженнями в різних районах міста. Це житлова інфраструктура - багатоповерхові будинки та приватний сектор.
У Святошинському районі влучання уламків у підʼїзд триповерхового житлового будинку.
У Дарницькому районі уламки впали на покрівлю двоповерхової будівлі.
У Шевченківському районі, внаслідок падіння уламків на 14-поверховий будинок, палають квартири на рівні 4-5 поверхів. Пожежу локалізували.
У Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків на 25-поверховий житловий будинок, сталося загоряння утеплювача та часткове руйнування фасаду з 1 по 3 поверхи. Пошкоджені автівки в дворі.
Також у Соломʼянському районі уламки впали на дах 17-поверхового будинку. Попередньо, без пожежі
"Палає будинок у приватному секторі. Екстрені служби працюють на місцях", - додав Кличко.
Семеро постраждалих наразі в столиці. Чотирьох із них медики госпіталізували
Віталій Кличко також написав у своєму Telegram, що у Дніпровському районі міста виникла пожежа в одному з будинків житлового комлексу.
"У будинку в Дніпровському районі руйнування на рівні 6-7 поверхів. Всі служби на місці", - зазначив він.
