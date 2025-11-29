$42.190.11
20:59 • 6178 просмотра
Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT
28 ноября, 15:39 • 17022 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
28 ноября, 15:22 • 23199 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 33060 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:08 • 24770 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
28 ноября, 13:03 • 19358 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
28 ноября, 11:00 • 38733 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
28 ноября, 09:41 • 22220 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
28 ноября, 09:17 • 18774 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 42365 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Последствия комбинированной атаки на Киев: повреждены жилые дома, 5 пострадавших, среди них ребенок

Киев • УНН

 • 142 просмотра

Ночью 29 ноября российская армия атаковала Киев дронами и баллистикой. В нескольких районах столицы в результате ударов зафиксированы повреждения многоэтажек, пожар в частном секторе. Предварительно пострадали пять человек, среди них ребенок.

Последствия комбинированной атаки на Киев: повреждены жилые дома, 5 пострадавших, среди них ребенок

В ночь на 29 ноября российская армия снова запустила на Киев дроны и баллистику. Местные власти сообщили о первых последствиях обстрела, информирует УНН со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко, главу Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко.

Детали

По информации городских властей, россия атакует Киев дронами и баллистикой. Повреждения фиксируют на 6 локациях, есть пострадавшие.

Уже пятеро пострадавших в столице. Двоих из них, в том числе одного ребенка, медики госпитализировали

- написал Виталий Кличко в своем Telegram.

Комбинированный обстрел Киева: последствия по районам

По состоянию на 01:40 глава КГВА сообщил, что в результате атаки есть информация о по меньшей мере 6 локациях с повреждениями в разных районах города. Это жилая инфраструктура - многоэтажные дома и частный сектор.

В Святошинском районе попадание обломков в подъезд трехэтажного жилого дома.

В Дарницком районе обломки упали на кровлю двухэтажного здания.

В Шевченковском районе, в результате падения обломков на 14-этажный дом, горят квартиры на уровне 4-5 этажей. Пожар локализован.

В Соломенском районе, в результате падения обломков на 25-этажный жилой дом, произошло возгорание утеплителя и частичное разрушение фасада с 1 по 3 этажи. Повреждены автомобили во дворе.

Также в Соломенском районе обломки упали на крышу 17-этажного дома. Предварительно, без пожара

- говорится в сообщении мэра столицы.

"Горит дом в частном секторе. Экстренные службы работают на местах", - добавил Кличко.

Киев под комбинированной атакой рф: в столице многочисленные пожары, повреждены многоэтажки29.11.25, 00:08 • 1904 просмотра

Вита Зеленецкая

Война в УкраинеКиев
Война в Украине
Киевская городская государственная администрация
Виталий Кличко
Киев