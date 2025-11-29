Последствия комбинированной атаки на Киев: повреждены жилые дома, 5 пострадавших, среди них ребенок

В ночь на 29 ноября российская армия снова запустила на Киев дроны и баллистику. Местные власти сообщили о первых последствиях обстрела, информирует УНН со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко, главу Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко.

Детали

По информации городских властей, россия атакует Киев дронами и баллистикой. Повреждения фиксируют на 6 локациях, есть пострадавшие.

Уже пятеро пострадавших в столице. Двоих из них, в том числе одного ребенка, медики госпитализировали - написал Виталий Кличко в своем Telegram.

Комбинированный обстрел Киева: последствия по районам

По состоянию на 01:40 глава КГВА сообщил, что в результате атаки есть информация о по меньшей мере 6 локациях с повреждениями в разных районах города. Это жилая инфраструктура - многоэтажные дома и частный сектор.

В Святошинском районе попадание обломков в подъезд трехэтажного жилого дома.

В Дарницком районе обломки упали на кровлю двухэтажного здания.

В Шевченковском районе, в результате падения обломков на 14-этажный дом, горят квартиры на уровне 4-5 этажей. Пожар локализован.

В Соломенском районе, в результате падения обломков на 25-этажный жилой дом, произошло возгорание утеплителя и частичное разрушение фасада с 1 по 3 этажи. Повреждены автомобили во дворе.

Также в Соломенском районе обломки упали на крышу 17-этажного дома. Предварительно, без пожара - говорится в сообщении мэра столицы.

"Горит дом в частном секторе. Экстренные службы работают на местах", - добавил Кличко.

Киев под комбинированной атакой рф: в столице многочисленные пожары, повреждены многоэтажки