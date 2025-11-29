Киев под комбинированной атакой рф: в столице многочисленные пожары, повреждены многоэтажки

В ночь на 29 ноября Россия в очередной раз устроила комбинированную атаку на город Киев. Последствия обстрела зафиксированы в нескольких районах. Повреждены жилые многоэтажки, горит частный дом. Об этом информируют начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

По состоянию на сейчас имеем последствия российской атаки на двух локациях - в Дарницком и Шевченковском районах. Среди прочего, есть повреждения жилой многоэтажки - говорится в сообщении Ткаченко.

Он добавил, что враг в очередной раз устроил комбинированную атаку на столицу.

Вызовы медиков в Шевченковский и Дарницкий районы Киева. Бригады выехали - сообщил Виталий Кличко.

В 01:18 Виталий Кличко написал в своем Telegram о вызове медиков также в Соломенский район столицы.

В Соломенском районе, в результате падения обломков, возгорание на первом-втором этажах 25-этажного жилого дома - добавил Кличко.

Киевский городской голова отметил, что также в Соломенском районе горит частный дом. Есть вызов медиков еще на одну локацию в этом районе.

Мэр Киева призвал жителей столицы не покидать укрытий до отбоя воздушной тревоги.

