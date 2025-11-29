$42.190.11
20:59 • 4856 просмотра
Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT
28 ноября, 15:39 • 15872 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
28 ноября, 15:22 • 22480 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 32065 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:08 • 24296 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
28 ноября, 13:03 • 19144 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
28 ноября, 11:00 • 38258 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
28 ноября, 09:41 • 22147 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
28 ноября, 09:17 • 18720 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 41969 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Киев под комбинированной атакой рф: в столице многочисленные пожары, повреждены многоэтажки

Киев • УНН

 • 542 просмотра

В ночь на 29 ноября рф снова совершила комбинированный удар по Киеву. В результате обстрела пострадали несколько районов города - Дарницкий, Шевченковский и Соломенский. Повреждены жилые многоэтажки, а также загорелся частный дом.

Киев под комбинированной атакой рф: в столице многочисленные пожары, повреждены многоэтажки

В ночь на 29 ноября Россия в очередной раз устроила комбинированную атаку на город Киев. Последствия обстрела зафиксированы в нескольких районах. Повреждены жилые многоэтажки, горит частный дом. Об этом информируют начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

По состоянию на сейчас имеем последствия российской атаки на двух локациях - в Дарницком и Шевченковском районах. Среди прочего, есть повреждения жилой многоэтажки

- говорится в сообщении Ткаченко.

Он добавил, что враг в очередной раз устроил комбинированную атаку на столицу.

Вызовы медиков в Шевченковский и Дарницкий районы Киева. Бригады выехали

- сообщил Виталий Кличко.

В 01:18 Виталий Кличко написал в своем Telegram о вызове медиков также в Соломенский район столицы.

В Соломенском районе, в результате падения обломков, возгорание на первом-втором этажах 25-этажного жилого дома

- добавил Кличко.

Киевский городской голова отметил, что также в Соломенском районе горит частный дом. Есть вызов медиков еще на одну локацию в этом районе.

Мэр Киева призвал жителей столицы не покидать укрытий до отбоя воздушной тревоги.

Минобороны: Россия использует "Шахеды" для охоты на украинские самолеты и вертолеты28.11.25, 02:30 • 19231 просмотр

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Виталий Кличко
Киев