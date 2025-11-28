$42.300.10
Ермак: Зеленский не подпишет ни одного документа об отказе от территорий, пока будет Президентом Украины
27 ноября, 18:30 • 13916 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
27 ноября, 17:31 • 16399 просмотра
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Эксклюзив
27 ноября, 15:25 • 26238 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 14:27 • 32723 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
27 ноября, 14:21 • 20294 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
27 ноября, 14:12 • 28748 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
27 ноября, 13:37 • 21980 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
27 ноября, 12:53 • 14124 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
27 ноября, 12:37 • 17676 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видеоVideo27 ноября, 15:30 • 21297 просмотра
Минобороны: Россия использует "Шахеды" для охоты на украинские самолеты и вертолеты

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Россия начала использовать беспилотники типа "Шахед" для охоты на украинские самолеты и вертолеты, сообщил заместитель министра обороны Украины Юрий Мироненко. Это знаменует новый поворот в тактике боевых действий Москвы.

Минобороны: Россия использует "Шахеды" для охоты на украинские самолеты и вертолеты

Россия начала использовать беспилотники типа "Шахед" для охоты на украинские самолеты и вертолеты. Об этом американскому изданию Business Insider сообщил заместитель министра обороны Украины по инновациям подполковник Юрий Мироненко, информирует УНН.

Подробности

По его словам, это знаменует собой новый поворот в развитии тактики боевых действий Москвы: так, россияне испытывают как новые модификации "Шахедов", так и совершенно другие модели - в частности, используют модификации иранских дронов, управляемые оператором, которые могут действовать вблизи линии фронта, а связь держат через антенны во временно оккупированных регионах Украины, приграничные РФ или на территории Беларуси.

Противодействовать таким "Шахедам" еще сложнее, поскольку они пилотируются в режиме реального времени, что позволяет оператору реагировать на текущую ситуацию и даже пытаться атаковать наши самолеты или вертолеты в воздухе

- рассказал Мироненко.

Он пояснил, что это не просто сокращает время реакции для защитников - это создает "целый ряд новых головных болей": поскольку Украина полагается на авиацию для перехвата и уничтожения "Шахедов", новая тактика может стать признаком попытки россиян подавить этот важный элемент противовоздушной обороны Украины.

В то же время, по словам Мироненко, Киев способен реагировать на угрозу нового оружия России и делать это "очень быстро".

"Но как именно – это то, что можно будет раскрыть только со временем, когда враг поймет природу контрмер, и они больше не будут давать конкурентного преимущества", – резюмировал заместитель министра обороны.

Напомним

Военный эксперт Михаил Жирохов рассказал УНН, что россияне изменили тактику использования дронов, повысили высоту их полета и устойчивость к украинским средствам РЭБ.

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Война в Украине
Шахед-136
Украина