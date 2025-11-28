Минобороны: Россия использует "Шахеды" для охоты на украинские самолеты и вертолеты

Россия начала использовать беспилотники типа "Шахед" для охоты на украинские самолеты и вертолеты. Об этом американскому изданию Business Insider сообщил заместитель министра обороны Украины по инновациям подполковник Юрий Мироненко, информирует УНН.

По его словам, это знаменует собой новый поворот в развитии тактики боевых действий Москвы: так, россияне испытывают как новые модификации "Шахедов", так и совершенно другие модели - в частности, используют модификации иранских дронов, управляемые оператором, которые могут действовать вблизи линии фронта, а связь держат через антенны во временно оккупированных регионах Украины, приграничные РФ или на территории Беларуси.

Противодействовать таким "Шахедам" еще сложнее, поскольку они пилотируются в режиме реального времени, что позволяет оператору реагировать на текущую ситуацию и даже пытаться атаковать наши самолеты или вертолеты в воздухе - рассказал Мироненко.

Он пояснил, что это не просто сокращает время реакции для защитников - это создает "целый ряд новых головных болей": поскольку Украина полагается на авиацию для перехвата и уничтожения "Шахедов", новая тактика может стать признаком попытки россиян подавить этот важный элемент противовоздушной обороны Украины.

В то же время, по словам Мироненко, Киев способен реагировать на угрозу нового оружия России и делать это "очень быстро".

"Но как именно – это то, что можно будет раскрыть только со временем, когда враг поймет природу контрмер, и они больше не будут давать конкурентного преимущества", – резюмировал заместитель министра обороны.

Напомним

Военный эксперт Михаил Жирохов рассказал УНН, что россияне изменили тактику использования дронов, повысили высоту их полета и устойчивость к украинским средствам РЭБ.

