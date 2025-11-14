$42.060.03
В Украине запускают серийное производство дрона-перехватчика Octopus, который сбивает "шахеды" – Шмыгаль

Киев • УНН

 • 556 просмотра

Украина запускает массовое производство дрона-перехватчика Octopus для борьбы с иранскими "шахедами". Технология передана трем производителям, еще одиннадцать готовятся к запуску.

В Украине запускают серийное производство дрона-перехватчика Octopus, который сбивает "шахеды" – Шмыгаль

Украина переходит к массовому производству нового дрона-перехватчика Octopus, созданного для уничтожения иранских "шахедов". О старте серийного производства сообщил министр обороны Денис Шмыгаль в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Детали

По словам министра обороны, технология уже передана трем украинским производителям, а еще одиннадцать предприятий готовят свои линии к запуску.

 Таким образом запускаем перехватчики в серийное производство, чтобы они как можно быстрее стали на защиту украинского неба 

– заявил Шмыгаль.

Дрон Octopus – разработка украинских военных, проверенная в реальных боевых условиях. Он способен работать "ночью, под глушением и на низких высотах", что делает его эффективным инструментом против дронов-камикадзе.

Зеленский показал работу защитников неба по российским "шахедам"

Министр подчеркнул, что Минобороны продолжает политику открытого сотрудничества с национальными производителями, чтобы "быстро переходить от инноваций к серийным боевым решениям, которые усиливают оборонную способность Украины".

Запуск Octopus в массовое производство должен существенно укрепить защиту украинского неба в условиях постоянных атак россии.

ПВО Украины перехватила большинство баллистических ракет и более 400 «Шахедов»: в Воздушных силах раскрыли детали ночной атаки 14 ноября

Степан Гафтко

