Зеленский показал работу защитников неба по российским "шахедам"
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский сообщил о росте результативности дронов-перехватчиков, которые сбили более 150 российских "шахедов" с начала месяца. Украина продолжит развивать технологии и обучать экипажи для дронов-перехватчиков, привлекая партнеров к совместному производству.
Почти каждую ночь работают наши защитники неба, отражая российские атаки. И вместе с подразделениями РЭБ, армейской авиацией, мобильными огневыми группами уже значительно растут результаты у дронов-перехватчиков: с начала месяца уже более 150, есть сбития и этой ночью
Он подчеркнул: "И будет больше".
"Мы обязательно продолжим развивать технологию дронов-перехватчиков, обучать экипажи. Министерство обороны контрактует все производственные мощности перехватчиков. Работаем над более тесным взаимодействием с партнерами – совместное производство, финансирование позволят нам масштабировать это быстрее. Спасибо всем, кто развивает направление", - указал Президент.
