Эксклюзивы
Украина и Великобритания запускают совместное производство дронов-перехватчиков

Киев • УНН

 • 1280 просмотра

Украина и Великобритания планируют совместное производство перехватывающих беспилотников для борьбы с российскими дронами типа "Шахед". Проект "Octopus" предусматривает производство около 2000 дронов в месяц, которые будут отправлены в Украину для перехвата российских аппаратов.

Украина и Великобритания запускают совместное производство дронов-перехватчиков

Украина и Великобритания планируют начать совместное производство перехватывающих беспилотников для борьбы с роями беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед", которые россия запускает ежедневно и которые наносят значительный ущерб гражданской и энергетической инфраструктуре. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Как сообщил министр по вопросам оборонной готовности и промышленности Великобритании Люк Поллард, проект под названием "Octopus" сейчас находится на стадии переговоров и может быть реализован в ближайшие месяцы.

Вскоре мы начнем производить около 2000 дронов в месяц и намеренно будем отправлять все их в Украину, чтобы они могли перехватывать российские дроны

- сказал Поллард изданию Bloomberg на полях Форума оборонной промышленности в Киеве.

Украина пытается усилить свои системы противовоздушной обороны, поскольку Россия наращивает атаки дронами по всей стране. Москва обстреливает критическую энергетическую инфраструктуру в преддверии зимы — одна из атак в начале этой недели вывела из строя более половины газодобычи Украины.

Одним из приоритетов Киева является разработка перехватывающих дронов, которые навязывают цели и врезаются в них, не давая добраться до места назначения. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на прошлой неделе сообщил, что в сентябре Россия запустила по Украине почти 6,900 дронов, более половины из которых — "Шахеды", и перехватчики уничтожили большинство из них.

Хотя у Украины есть производственные мощности, чтобы в следующем году изготовить вооружение на сумму 35 млрд долларов, ей нужно финансирование, заявил на этой неделе президент Владимир Зеленский. В связи с этим Киев призывает партнеров предоставить технологическую и финансовую поддержку, а также создавать совместные предприятия и осуществлять прямые закупки для украинской армии.

Поллард отметил, что сначала производство перехватывающих дронов будет расположено в Великобритании и организовано достаточно гибко, чтобы реагировать на меняющиеся потребности на поле боя.

Великобритания отлично работает в сфере НИОКР и высокотехнологичного производства, так что мы можем добавить то, чего у наших украинских друзей пока нет. Нам нужно действовать быстро и нам нужно быть первыми

- сказал Поллард.

Великобритания планирует и другие проекты с Украиной, в частности производство планирующих бомб, добавил Поллард.

"Мы начинаем с дронов по очевидным причинам, — сказал он. — Но в целом Украина является для нас ключевым партнером в создании технологий, которые нужны для сдерживания России и перевооружения Европы".

Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"10.10.25, 10:24

Ольга Розгон

Новости МираТехнологии
