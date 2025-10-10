РФ атаковала Украину 32 ракетами и 465 беспилотниками: обезврежено 405 дронов и 15 ракет, включая "Кинжал"
В ночь на 10 октября Россия совершила комбинированный удар по Украине, запустив 32 ракеты и 465 дронов. Украинская ПВО уничтожила 405 беспилотников и 15 ракет, среди которых один "Кинжал", а 4 ракеты не достигли целей.
Подробности
По данным ВС ВСУ, в ночь на 10 октября (с 19.00 9 октября) враг нанес комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 497 средств воздушного нападения (32 ракеты и 465 БпЛА различных типов):
- 465 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений Курск, Миллерово, Шаталово, Орел, Шахты, Приморско-Ахтарск – РФ, около 200 из них – «шахеды»;
- 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» из воздушного пространства Липецкой обл. - РФ;
- 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (районы пусков: ТОТ АР Крым; Ростовская, Брянская обл. – РФ);
- 12 крылатых ракет Искандер-К (районы пусков: ТОТ АР Крым; Ростовская, Брянская обл. – РФ);
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 10.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 420 воздушных целей: 405 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов); 1 аэробаллистическая ракета Х-47 М2 "Кинжал"; 4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23; 9 крылатых ракет Искандер-К; 1 управляемая авиационная ракета Х-59/69. Кроме того, 4 вражеские ракеты не достигли своих целей (локационно потеряны, места падения уточняются)
"Зафиксированы прямые попадания 13 ракет и 60 ударных БпЛА на 19 локациях и падение сбитых (обломки) на 7 локациях", - говорится в сообщении.
Как указано, атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
