РФ атаковала Украину 32 ракетами и 465 беспилотниками: обезврежено 405 дронов и 15 ракет, включая "Кинжал"

$41.400.09
48.140.04
ukenru
07:24 • 208 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
06:38 • 4886 просмотра
Аварийные отключения после атаки рф в Киеве и 9 областях - Укрэнерго
03:50 • 6228 просмотра
Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
10 октября, 00:08 • 18545 просмотра
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 40221 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 39954 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 41688 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 68361 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 63215 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 28148 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.9м/с
94%
745мм
Популярные новости
В Киеве из-за массированной атаки БПЛА могут быть перебои со светом и водоснабжением - Кличко9 октября, 21:29 • 19044 просмотра
В КГВА прокомментировали ситуацию относительно возможных перебоев со светом и водой в столице9 октября, 22:12 • 18930 просмотра
Из-за атаки РФ в Киеве горит многоэтажка: есть пострадавшие, людей эвакуируют9 октября, 23:27 • 34507 просмотра
Атака РФ на Киев: восемь пострадавших, есть перебои со светом10 октября, 00:22 • 19270 просмотра
Разрушения и человеческие жертвы: Федоров показал последствия ночной атаки на ЗапорожьеPhotoVideo02:12 • 15491 просмотра
публикации
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 56055 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек9 октября, 09:40 • 68362 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 63216 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 52707 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 83764 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Александр Стабб
Андрей Сибига
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Харьковская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 56055 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 25494 просмотра
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 39781 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 56212 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 69845 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
Нефть марки Brent
Вашингтон Пост
МиГ-31

РФ атаковала Украину 32 ракетами и 465 беспилотниками: обезврежено 405 дронов и 15 ракет, включая "Кинжал"

Киев • УНН

 • 196 просмотра

В ночь на 10 октября Россия совершила комбинированный удар по Украине, запустив 32 ракеты и 465 дронов. Украинская ПВО уничтожила 405 беспилотников и 15 ракет, среди которых один "Кинжал", а 4 ракеты не достигли целей.

РФ атаковала Украину 32 ракетами и 465 беспилотниками: обезврежено 405 дронов и 15 ракет, включая "Кинжал"

Россия ночью запустила по Украине 32 ракеты, в том числе два "Кинжала", и 465 дронов, обезврежено 405 беспилотников и 15 ракет, в том числе один "Кинжал", 4 вражеские ракеты не достигли своих целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Подробности

По данным ВС ВСУ, в ночь на 10 октября (с 19.00 9 октября) враг нанес комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 497 средств воздушного нападения (32 ракеты и 465 БпЛА различных типов):

  • 465 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений Курск, Миллерово, Шаталово, Орел, Шахты, Приморско-Ахтарск – РФ, около 200 из них – «шахеды»;
    • 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» из воздушного пространства Липецкой обл. - РФ;
      • 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (районы пусков: ТОТ АР Крым; Ростовская, Брянская обл. – РФ);
        • 12 крылатых ракет Искандер-К (районы пусков: ТОТ АР Крым; Ростовская, Брянская обл. – РФ);
          • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

            Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

            По предварительным данным, по состоянию на 10.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 420 воздушных целей: 405 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов); 1 аэробаллистическая ракета Х-47 М2 "Кинжал"; 4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23; 9 крылатых ракет Искандер-К; 1 управляемая авиационная ракета Х-59/69. Кроме того, 4 вражеские ракеты не достигли своих целей (локационно потеряны, места падения уточняются)

            - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

            "Зафиксированы прямые попадания 13 ракет и 60 ударных БпЛА на 19 локациях и падение сбитых (обломки) на 7 локациях", - говорится в сообщении.

            Как указано, атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

            Аварийные отключения после атаки рф в Киеве и 9 областях - Укрэнерго10.10.25, 09:38 • 4874 просмотра

            Юлия Шрамко

            Война в Украине
            Брянская область
            Курск
            Военно-воздушные силы Украины
            Х-47М2 "Кинжал"
            Шахед-136
            Кх-59
            9К720 Искандер
            Крым
            Украина