07:24 • 224 перегляди
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
06:38 • 4910 перегляди
Аварійні відключення після атаки рф у Києві та 9 областях - Укренерго
03:50 • 6240 перегляди
Сенат США затвердив військовий бюджет на 2026 рік: Україна отримає $500 млн допомоги – ЗМІ
10 жовтня, 00:08 • 18551 перегляди
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
9 жовтня, 19:48 • 40227 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 33235 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 39958 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 41689 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
9 жовтня, 09:40 • 68366 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 63220 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"

Київ • УНН

 • 212 перегляди

У ніч на 10 жовтня росія здійснила комбінований удар по Україні, запустивши 32 ракети та 465 дронів. Українська ППО знищила 405 безпілотників та 15 ракет, серед яких один "Кинджал", а 4 ракети не досягли цілей.

Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"

росія вночі запустила по Україні 32 ракети, зокрема два "Кинджали", та 465 дронів, знешкоджено 405 безпілотників та 15 ракет, у тому числі один "Кинджал", 4 ворожі ракети не досягли своїх цілей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 10 жовтня (із 19.00 9 жовтня) ворог завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 497 засобів повітряного нападу (32 ракети та 465 БпЛА різних типів):

  • 465 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Шаталово, Орел, Шахти, Приморсько-Ахтарськ – рф, близько 200 із них – «шахеди»;
    • 2 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Липецької обл. - рф;
      • 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: ТОТ АР Крим; Ростовська, Брянська обл. – рф);
        • 12 крилатих ракет Іскандер-К (райони пусків: ТОТ АР Крим; Ростовська, Брянська обл. – рф);
          • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

            Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

            За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 420 повітряних цілей: 405 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів); 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал"; 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23; 9 крилатих ракет Іскандер-К; 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69. Крім того, 4 ворожі ракети не досягли своїх цілей (локаційно втрачені, місця падіння уточнюються)

            - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

            "Зафіксовано прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА на 19 локаціях та падіння збитих (уламки) на 7 локаціях", - ідеться у повідомленні.

            Як вказано, атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

            Аварійні відключення після атаки рф у Києві та 9 областях - Укренерго10.10.25, 09:38 • 4900 переглядiв

            Юлія Шрамко

            Війна в Україні
            Брянська область
            Курськ
            Повітряні сили Збройних сил України
            Х-47М2 «Кинджал»
            Шахед-136
            Х-59
            Іскандер (ОТРК)
            Крим
            Україна