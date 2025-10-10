Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
Київ • УНН
У ніч на 10 жовтня росія здійснила комбінований удар по Україні, запустивши 32 ракети та 465 дронів. Українська ППО знищила 405 безпілотників та 15 ракет, серед яких один "Кинджал", а 4 ракети не досягли цілей.
росія вночі запустила по Україні 32 ракети, зокрема два "Кинджали", та 465 дронів, знешкоджено 405 безпілотників та 15 ракет, у тому числі один "Кинджал", 4 ворожі ракети не досягли своїх цілей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 10 жовтня (із 19.00 9 жовтня) ворог завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 497 засобів повітряного нападу (32 ракети та 465 БпЛА різних типів):
- 465 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Шаталово, Орел, Шахти, Приморсько-Ахтарськ – рф, близько 200 із них – «шахеди»;
- 2 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Липецької обл. - рф;
- 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: ТОТ АР Крим; Ростовська, Брянська обл. – рф);
- 12 крилатих ракет Іскандер-К (райони пусків: ТОТ АР Крим; Ростовська, Брянська обл. – рф);
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 420 повітряних цілей: 405 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів); 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал"; 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23; 9 крилатих ракет Іскандер-К; 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69. Крім того, 4 ворожі ракети не досягли своїх цілей (локаційно втрачені, місця падіння уточнюються)
"Зафіксовано прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА на 19 локаціях та падіння збитих (уламки) на 7 локаціях", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
