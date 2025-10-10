Україна та Велика Британія запускають спільне виробництво дронів-перехоплювачів

Україна та Велика Британія планують розпочати спільне виробництво перехоплювальних безпілотників для боротьби з натовпами безпілотних літальних апаратів типу "Шахед", які росія запускає щодня й які завдають значної шкоди цивільній та енергетичній інфраструктурі. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Як повідомив міністр з питань оборонної готовності та промисловості Великої Британії Лук Поллард проєкт під назвою "Octopus" наразі перебуває на стадії переговорів і може бути реалізований у найближчі місяці.

Незабаром ми почнемо виробляти близько 2000 дронів на місяць і навмисно відправлятимемо всі їх до України, щоб вони могли перехоплювати російські дрони - сказав Поллард виданню Bloomberg на полях Форуму оборонної промисловості в Києві.

Україна намагається посилити свої системи протиповітряної оборони, оскільки росія нарощує атаки дронами по всій країні. Москва обстрілює критичну енергетичну інфраструктуру напередодні зими — одна з атак на початку цього тижня вивела з ладу понад половину газовидобутку України.

Одним із пріоритетів Києва є розробка перехоплювальних дронів, які нав’язують цілі та врізаються в них, не даючи дістатися до місця призначення. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський минулого тижня повідомив, що в вересні Росія запустила по Україні майже 6,900 дронів, більше половини з яких — "Шахеди", і перехоплювачі знищили більшість із них.

Хоча в України є виробничі потужності, щоб наступного року виготовити озброєння на суму 35 млрд доларів, їй потрібне фінансування, заявив цього тижня президент Володимир Зеленський. У зв’язку з цим Київ закликає партнерів надати технологічну та фінансову підтримку, а також створювати спільні підприємства й здійснювати прямі закупівлі для української армії.

Поллард зазначив, що спочатку виробництво перехоплювальних дронів буде розташоване у Великій Британії й організоване достатньо гнучко, щоб реагувати на змінні потреби на полі бою.

Велика Британія відмінно працює в сфері НДДКР і високотехнологічного виробництва, тож ми можемо додати те, чого в наших українських друзів поки немає. Нам потрібно діяти швидко і нам потрібно бути першими - сказав Поллард.

Велика Британія планує й інші проєкти з Україною, зокрема виробництво плануючих бомб, додав Поллард.

"Ми починаємо з дронів з очевидних причин, — сказав він. — Але загалом Україна є для нас ключовим партнером у створенні технологій, які потрібні для стримування росії та переозброєння Європи".

