Україна та Велика Британія запускають спільне виробництво дронів-перехоплювачів

Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo
09:44 • 17088 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх
09:08 • 12362 перегляди
Не Трамп: Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна МачадоPhoto
07:24 • 14814 перегляди
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
10 жовтня, 03:50 • 16350 перегляди
Сенат США затвердив військовий бюджет на 2026 рік: Україна отримає $500 млн допомоги – ЗМІ
10 жовтня, 00:08 • 24740 перегляди
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
9 жовтня, 19:48 • 44840 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 35486 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 41981 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 42202 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
Популярнi новини
Руйнування та людські жертви: Федоров показав наслідки нічної атаки на ЗапоріжжяPhotoVideo10 жовтня, 02:12 • 25674 перегляди
У Китаї знайшли скам’янілість "дракона" віком 240 мільйонів років10 жовтня, 04:30 • 12625 перегляди
Нічна атака рф залишила до 28 тисяч родин без світла на Київщині: показали наслідкиPhotoVideo10 жовтня, 05:21 • 13982 перегляди
Аварійні відключення після атаки рф у Києві та 9 областях - Укренерго06:38 • 20168 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo09:18 • 10101 перегляди
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo10:53 • 10039 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх 09:44 • 17089 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 71729 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець9 жовтня, 09:40 • 78479 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 72600 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Радослав Сікорський
Александр Стубб
Марк Рютте
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Харківська область
Сумська область
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі11:09 • 3910 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10:04 • 9002 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo09:18 • 10260 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 71729 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 31179 перегляди
Х-47М2 «Кинджал»
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Audi Q5
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Україна та Велика Британія запускають спільне виробництво дронів-перехоплювачів

Київ • УНН

 • 1958 перегляди

Україна та Велика Британія планують спільне виробництво перехоплювальних безпілотників для боротьби з російськими дронами типу "Шахед". Проєкт "Octopus" передбачає виробництво близько 2000 дронів на місяць, які будуть відправлені в Україну для перехоплення російських апаратів.

Україна та Велика Британія запускають спільне виробництво дронів-перехоплювачів

Україна та Велика Британія планують розпочати спільне виробництво перехоплювальних безпілотників для боротьби з натовпами безпілотних літальних апаратів типу "Шахед", які росія запускає щодня й які завдають значної шкоди цивільній та енергетичній інфраструктурі. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Як повідомив міністр з питань оборонної готовності та промисловості Великої Британії Лук Поллард проєкт під назвою "Octopus" наразі перебуває на стадії переговорів і може бути реалізований у найближчі місяці.

Незабаром ми почнемо виробляти близько 2000 дронів на місяць і навмисно відправлятимемо всі їх до України, щоб вони могли перехоплювати російські дрони

- сказав Поллард виданню Bloomberg на полях Форуму оборонної промисловості в Києві.

Україна намагається посилити свої системи протиповітряної оборони, оскільки росія нарощує атаки дронами по всій країні. Москва обстрілює критичну енергетичну інфраструктуру напередодні зими — одна з атак на початку цього тижня вивела з ладу понад половину газовидобутку України.

Одним із пріоритетів Києва є розробка перехоплювальних дронів, які нав’язують цілі та врізаються в них, не даючи дістатися до місця призначення. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський минулого тижня повідомив, що в вересні Росія запустила по Україні майже 6,900 дронів, більше половини з яких — "Шахеди", і перехоплювачі знищили більшість із них.

Хоча в України є виробничі потужності, щоб наступного року виготовити озброєння на суму 35 млрд доларів, їй потрібне фінансування, заявив цього тижня президент Володимир Зеленський. У зв’язку з цим Київ закликає партнерів надати технологічну та фінансову підтримку, а також створювати спільні підприємства й здійснювати прямі закупівлі для української армії.

Поллард зазначив, що спочатку виробництво перехоплювальних дронів буде розташоване у Великій Британії й організоване достатньо гнучко, щоб реагувати на змінні потреби на полі бою.

Велика Британія відмінно працює в сфері НДДКР і високотехнологічного виробництва, тож ми можемо додати те, чого в наших українських друзів поки немає. Нам потрібно діяти швидко і нам потрібно бути першими

- сказав Поллард.

Велика Британія планує й інші проєкти з Україною, зокрема виробництво плануючих бомб, додав Поллард.

"Ми починаємо з дронів з очевидних причин, — сказав він. — Але загалом Україна є для нас ключовим партнером у створенні технологій, які потрібні для стримування росії та переозброєння Європи".

Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"10.10.25, 10:24 • 14803 перегляди

Ольга Розгон

