Україна та Велика Британія запускають спільне виробництво дронів-перехоплювачів
Київ • УНН
Україна та Велика Британія планують спільне виробництво перехоплювальних безпілотників для боротьби з російськими дронами типу "Шахед". Проєкт "Octopus" передбачає виробництво близько 2000 дронів на місяць, які будуть відправлені в Україну для перехоплення російських апаратів.
Україна та Велика Британія планують розпочати спільне виробництво перехоплювальних безпілотників для боротьби з натовпами безпілотних літальних апаратів типу "Шахед", які росія запускає щодня й які завдають значної шкоди цивільній та енергетичній інфраструктурі. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Як повідомив міністр з питань оборонної готовності та промисловості Великої Британії Лук Поллард проєкт під назвою "Octopus" наразі перебуває на стадії переговорів і може бути реалізований у найближчі місяці.
Незабаром ми почнемо виробляти близько 2000 дронів на місяць і навмисно відправлятимемо всі їх до України, щоб вони могли перехоплювати російські дрони
Україна намагається посилити свої системи протиповітряної оборони, оскільки росія нарощує атаки дронами по всій країні. Москва обстрілює критичну енергетичну інфраструктуру напередодні зими — одна з атак на початку цього тижня вивела з ладу понад половину газовидобутку України.
Одним із пріоритетів Києва є розробка перехоплювальних дронів, які нав’язують цілі та врізаються в них, не даючи дістатися до місця призначення. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський минулого тижня повідомив, що в вересні Росія запустила по Україні майже 6,900 дронів, більше половини з яких — "Шахеди", і перехоплювачі знищили більшість із них.
Хоча в України є виробничі потужності, щоб наступного року виготовити озброєння на суму 35 млрд доларів, їй потрібне фінансування, заявив цього тижня президент Володимир Зеленський. У зв’язку з цим Київ закликає партнерів надати технологічну та фінансову підтримку, а також створювати спільні підприємства й здійснювати прямі закупівлі для української армії.
Поллард зазначив, що спочатку виробництво перехоплювальних дронів буде розташоване у Великій Британії й організоване достатньо гнучко, щоб реагувати на змінні потреби на полі бою.
Велика Британія відмінно працює в сфері НДДКР і високотехнологічного виробництва, тож ми можемо додати те, чого в наших українських друзів поки немає. Нам потрібно діяти швидко і нам потрібно бути першими
Велика Британія планує й інші проєкти з Україною, зокрема виробництво плануючих бомб, додав Поллард.
"Ми починаємо з дронів з очевидних причин, — сказав він. — Але загалом Україна є для нас ключовим партнером у створенні технологій, які потрібні для стримування росії та переозброєння Європи".
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"10.10.25, 10:24 • 14803 перегляди