Зеленський показав роботу захисників неба по російських "шахедах"
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський повідомив про зростання результативності дронів-перехоплювачів, які збили понад 150 російських "шахедів" з початку місяця. Україна продовжить розвивати технології та навчати екіпажі для дронів-перехоплювачів, залучаючи партнерів до спільного виробництва.
Президент України Володимир Зеленський показав роботу українських захисників неба по російських "шахедах", вказавши, що зростають результати у дронів-перехоплювачів: від початку місяця вже понад 150, пише УНН.
Майже щоночі працюють наші захисники неба, відбиваючи російські атаки. І разом із підрозділами РЕБ, армійською авіацією, мобільними вогневими групами вже значно зростають результати у дронів-перехоплювачів: від початку місяця вже понад 150, є збиття і цієї ночі
Він наголосив: "І буде більше".
"Ми обов’язково продовжимо розвивати технологію дронів-перехоплювачів, навчати екіпажі. Міністерство оборони контрактує всі виробничі потужності перехоплювачів. Працюємо над тіснішою взаємодією з партнерами – спільне виробництво, фінансування дозволять нам масштабувати це швидше. Дякую всім, хто розвиває напрям", - вказав Президент.
