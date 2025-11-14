В Україні запускають серійне виробництво дрона-перехоплювача Octopus, який збиває "шахеди" – Шмигаль
Київ • УНН
Україна запускає масове виробництво дрона-перехоплювача Octopus для боротьби з іранськими "шахедами". Технологію передано трьом виробникам, ще одинадцять готуються до запуску.
Україна переходить до масового виготовлення нового дрона-перехоплювача Octopus, створеного для знищення іранських "шахедів". Про старт серійного виробництва повідомив міністр оборони Денис Шмигаль у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
За словами міністра оборони, технологію вже передано трьом українським виробникам, а ще одинадцять підприємств готують свої лінії до запуску.
Таким чином запускаємо перехоплювачі в серійне виробництво, аби вони якнайшвидше стали на захист українського неба
Дрон Octopus – розробка українських військових, перевірена в реальних бойових умовах. Він здатний працювати "вночі, під глушінням і на низьких висотах", що робить його ефективним інструментом проти дронів-камікадзе.
Міністр підкреслив, що Міноборони продовжує політику відкритої співпраці з національними виробниками, аби "швидко переходити від інновацій до серійних бойових рішень, які посилюють оборонну спроможність України".
Запуск Octopus у масове виробництво має суттєво зміцнити захист українського неба в умовах постійних атак росії.
