Техніка
Іскандер (ОТРК)
Соціальна мережа
Х-47М2 «Кинджал»
MIM-104 Patriot

ППО України перехопила більшість балістичних ракет та понад 400 “Шахедів” : в Повітряних силах розкрили деталі нічної атаки 14 листопада

Київ • УНН

 • 1626 перегляди

Під час нічної атаки українська ППО знищила шість із дев'яти балістичних ракет, включаючи "Іскандер-М", "Іскандер-К" і КН-23, а також понад 400 ударних дронів "Шахед". Атака спричинила руйнування та призвела до загибелі чотирьох людей і поранень 27 осіб у Києві.

ППО України перехопила більшість балістичних ракет та понад 400 “Шахедів” : в Повітряних силах розкрили деталі нічної атаки 14 листопада

Під час масованої атаки вночі українська ППО показала високі результати: було збито шість із дев’яти балістичних ракет та понад 400 ударних дронів. Про це розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат у телемарафоні, передає УНН.

Деталі

За словами Ігната, росія застосувала по Києву дев’ять балістичних ракет - "Іскандер-М", "Іскандер-К" і КН-23. Українські сили ППО перехопили шість із них, зокрема за допомогою систем Patriot.

Зокрема, це системи Patriot, як зазначив президент України, дійсно відпрацювали сьогодні ефективно.Також збито дві аеробалістичні ракети, Кинжал - це теж балістика

 - наголосив Ігнат.

За попередніми даними, до 9:00 українська ППО збила 405 із 440 "Шахедів", а ранок приніс нові хвилі ударних дронів.

До боротьби залучали авіацію, мобільні вогневі групи, системи РЕБ і дрони-перехоплювачі - новий рід у складі Повітряних сил.

Нагадаємо

Попри значні успіхи ППО, атака спричинила руйнування на 44 локаціях та призвела до загибелі й поранень мирних людей. Повітряні сили закликають українців суворо дотримуватися правил безпеки та негайно йти в укриття під час тривоги.

Внаслідок нічної атаки в Києві загинули чотири людини, 27 отримали поранення, серед них двоє дітей. 15 постраждалих госпіталізовано, всім надано медичну допомогу.

Алла Кіосак

Війна в Україні
Повітряна тривога
Війна в Україні
Юрій Ігнат
Повітряні сили Збройних сил України
Х-47М2 «Кинджал»
MIM-104 Patriot
Іскандер (ОТРК)
Київ