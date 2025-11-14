ППО України перехопила більшість балістичних ракет та понад 400 “Шахедів” : в Повітряних силах розкрили деталі нічної атаки 14 листопада

Під час нічної атаки українська ППО знищила шість із дев'яти балістичних ракет, включаючи "Іскандер-М", "Іскандер-К" і КН-23, а також понад 400 ударних дронів "Шахед". Атака спричинила руйнування та призвела до загибелі чотирьох людей і поранень 27 осіб у Києві.