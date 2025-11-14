ПВО Украины перехватила большинство баллистических ракет и более 400 «Шахедов»: в Воздушных силах раскрыли детали ночной атаки 14 ноября
Киев • УНН
Во время ночной атаки украинская ПВО уничтожила шесть из девяти баллистических ракет, включая «Искандер-М», «Искандер-К» и КН-23, а также более 400 ударных дронов «Шахед». Атака повлекла за собой разрушения и привела к гибели четырех человек и ранениям 27 человек в Киеве.
Во время массированной атаки ночью украинская ПВО показала высокие результаты: было сбито шесть из девяти баллистических ракет и более 400 ударных дронов. Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат в телемарафоне, передает УНН.
Подробности
По словам Игната, Россия применила по Киеву девять баллистических ракет - "Искандер-М", "Искандер-К" и КН-23. Украинские силы ПВО перехватили шесть из них, в том числе с помощью систем Patriot.
В частности, это системы Patriot, как отметил президент Украины, действительно отработали сегодня эффективно. Также сбиты две аэробаллистические ракеты, Кинжал - это тоже баллистика
По предварительным данным, к 9:00 украинская ПВО сбила 405 из 440 "Шахедов", а утро принесло новые волны ударных дронов.
К борьбе привлекали авиацию, мобильные огневые группы, системы РЭБ и дроны-перехватчики - новый род в составе Воздушных сил.
Напомним
Несмотря на значительные успехи ПВО, атака повлекла за собой разрушения на 44 локациях и привела к гибели и ранениям мирных людей. Воздушные силы призывают украинцев строго соблюдать правила безопасности и немедленно идти в укрытие во время тревоги.
В результате ночной атаки в Киеве погибли четыре человека, 27 получили ранения, среди них двое детей. 15 пострадавших госпитализированы, всем оказана медицинская помощь.