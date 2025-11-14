ПВО Украины перехватила большинство баллистических ракет и более 400 «Шахедов»: в Воздушных силах раскрыли детали ночной атаки 14 ноября

Во время ночной атаки украинская ПВО уничтожила шесть из девяти баллистических ракет, включая «Искандер-М», «Искандер-К» и КН-23, а также более 400 ударных дронов «Шахед». Атака повлекла за собой разрушения и привела к гибели четырех человек и ранениям 27 человек в Киеве.