20:59 • 8946 просмотра
Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT
28 ноября, 15:39 • 18570 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
28 ноября, 15:22 • 24497 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 34712 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:08 • 25454 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
28 ноября, 13:03 • 19689 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
28 ноября, 11:00 • 39415 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
28 ноября, 09:41 • 22357 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
28 ноября, 09:17 • 18868 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 43025 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Трое раненых и 52 эвакуированных в результате ночной атаки на Киевскую область - ОВА

Киев • УНН

 • 256 просмотра

В результате российской атаки в ночь на 29 ноября в Броварах повреждены многоэтажка и частный дом, есть раненые. Эвакуированы 52 жителя, трое пострадавших госпитализированы.

Трое раненых и 52 эвакуированных в результате ночной атаки на Киевскую область - ОВА

В ночь на субботу, 29 ноября, РФ атаковала Киевскую область. В Броварах в результате российского обстрела повреждены многоэтажка и частный дом. Есть раненые. Об этом информируют глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник, Броварский городской голова Игорь Сапожко, передает УНН.

Враг массированно атакует Киевщину ракетами и дронами. Под ударом мирные населенные пункты, жилье людей.

- сообщил Николай Калашник.

По его словам, в Броварском районе повреждены многоэтажные и частные дома, возник пожар на территории гаражного кооператива. Из поврежденной многоэтажки эвакуированы 52 человека, из них трое детей.

Трое пострадавших, из них 1 госпитализирован в ББКЛ. Оказывается вся необходимая помощь.

- говорится в сообщении Игоря Сапожко.

"Эвакуированы 52 жителя из двух подъездов, из них 3 детей, остальные люди вышли самостоятельно", - добавил он.

Напомним

Ночью 29 ноября российская армия атаковала Киев дронами и баллистикой. В нескольких районах столицы в результате ударов зафиксированы повреждения многоэтажек, пожар в частном секторе. Предварительно пострадали семь человек, среди них ребенок.

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Киевская область
Бровары
Киев