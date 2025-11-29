Трое раненых и 52 эвакуированных в результате ночной атаки на Киевскую область - ОВА

В ночь на субботу, 29 ноября, РФ атаковала Киевскую область. В Броварах в результате российского обстрела повреждены многоэтажка и частный дом. Есть раненые. Об этом информируют глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник, Броварский городской голова Игорь Сапожко, передает УНН.

Враг массированно атакует Киевщину ракетами и дронами. Под ударом мирные населенные пункты, жилье людей. - сообщил Николай Калашник.

По его словам, в Броварском районе повреждены многоэтажные и частные дома, возник пожар на территории гаражного кооператива. Из поврежденной многоэтажки эвакуированы 52 человека, из них трое детей.

Трое пострадавших, из них 1 госпитализирован в ББКЛ. Оказывается вся необходимая помощь. - говорится в сообщении Игоря Сапожко.

"Эвакуированы 52 жителя из двух подъездов, из них 3 детей, остальные люди вышли самостоятельно", - добавил он.

Напомним

Ночью 29 ноября российская армия атаковала Киев дронами и баллистикой. В нескольких районах столицы в результате ударов зафиксированы повреждения многоэтажек, пожар в частном секторе. Предварительно пострадали семь человек, среди них ребенок.