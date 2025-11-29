Зафиксированы последствия атаки в пяти районах Киевской области: Фастов обесточен, есть раненые

В ночь на 29 ноября в результате массированной атаки российских войск на Киевскую область зафиксированы разрушения в пяти районах региона, город Фастов остался без света, два человека получили ранения. Об этом информирует начальник Киевской ОВА Николай Калашник, передает УНН.

Так, в Броварском районе повреждено 6 многоэтажек. В одной из них разрушено перекрытие между 8 и 9 этажом. Из 3 домов эвакуировано 52 человека, среди них трое детей. На месте развернут пункт несокрушимости для обогрева и помощи пострадавшим и работает штаб по ликвидации последствий - говорится в сообщении

Кроме того, повреждены частные дома, более 20 гаражных боксов, автомобили и здание торгового центра. В Обуховском районе зафиксированы повреждения двух частных домов и производства, в Вышгородском и Бучанском районах - частных домов.

В результате атаки временно обесточен город Фастов.

Сейчас здесь критическая инфраструктура перешла на резервное питание. Системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и связь работают - написал Калашник в своем Telegram.

"Пункты несокрушимости готовы к работе", - добавил он.

Напомним

Ранее сообщалось, что в результате российской атаки в ночь на 29 ноября в Броварах повреждена многоэтажка и частный дом, есть раненые. Эвакуированы 52 жителя, трое пострадавших госпитализированы.

Атака РФ по Киеву: уже 2 погибших и 15 пострадавших