02:21 • 11996 просмотра
"Я не хочу создавать проблем для Зеленского, поэтому отправляюсь на фронт" - Ермак после увольнения и обысковPhoto
28 ноября, 20:59 • 21951 просмотра
Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT
28 ноября, 15:39 • 25872 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
28 ноября, 15:22 • 31052 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 42769 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:08 • 27942 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
28 ноября, 13:03 • 21349 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
28 ноября, 11:00 • 42893 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
28 ноября, 09:41 • 23040 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
28 ноября, 09:17 • 19353 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Атака РФ по Киеву: уже 2 погибших и 15 пострадавших

Киев • УНН

 • 764 просмотра

В результате российской атаки на Киев 29 ноября погибли два человека, еще 15 пострадали, среди них один ребенок. В нескольких районах столицы зафиксированы повреждения многоэтажек и пожары.

Атака РФ по Киеву: уже 2 погибших и 15 пострадавших

В Киеве возросло число погибших и пострадавших в результате российской атаки утром 29 ноября. Об этом информируют Киевская городская военная администрация (КГВА), мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

По обновленной информации, в результате атаки погибли два человека

- говорится в сообщении.

"Уже 15 пострадавших в столице в результате массированной атаки врага. 8 из них находятся в стационарах медучреждений", - написал Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Напомним

В ночь на 29 ноября РФ снова совершила комбинированный удар по Киеву.

В нескольких районах столицы в результате ударов зафиксированы повреждения многоэтажек, пожар в частном секторе. 

Ранее сообщалось, что в результате атаки на Киев пострадали 11 человек, 5 из них госпитализированы. Зафиксированы значительные повреждения жилых домов, пожары и разрушения фасадов в нескольких районах столицы. 

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что во время комбинированной российской атаки в городе Киеве фиксируются перебои с поставками электроэнергии.

