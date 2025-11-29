Атака РФ по Киеву: уже 2 погибших и 15 пострадавших
Киев • УНН
В результате российской атаки на Киев 29 ноября погибли два человека, еще 15 пострадали, среди них один ребенок. В нескольких районах столицы зафиксированы повреждения многоэтажек и пожары.
В Киеве возросло число погибших и пострадавших в результате российской атаки утром 29 ноября. Об этом информируют Киевская городская военная администрация (КГВА), мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
По обновленной информации, в результате атаки погибли два человека
"Уже 15 пострадавших в столице в результате массированной атаки врага. 8 из них находятся в стационарах медучреждений", - написал Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
Напомним
В ночь на 29 ноября РФ снова совершила комбинированный удар по Киеву.
В нескольких районах столицы в результате ударов зафиксированы повреждения многоэтажек, пожар в частном секторе.
Ранее сообщалось, что в результате атаки на Киев пострадали 11 человек, 5 из них госпитализированы. Зафиксированы значительные повреждения жилых домов, пожары и разрушения фасадов в нескольких районах столицы.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что во время комбинированной российской атаки в городе Киеве фиксируются перебои с поставками электроэнергии.
