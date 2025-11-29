Кількість постраждалих у Києві зросла до 11: в ДСНС показали наслідки

Кількість постраждалих у Києві зросла до 11. У кількох районах столиці зафіксовано значні пошкодження житлових будинків, пожежі та руйнування фасадів. Про це інформують мер Київській міській голова Віталій Кличко, начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко, Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає УНН.

Наразі кількість постраждалих від атаки зросла до 11 осіб - написав Ткаченко у своєму Telegram.

Оперативна інформація щодо ворожого обстрілу станом на 04:00

Надзвичайникам вдалось врятували 4 людей - зокрема дитину та маломобільну особу. Внаслідок комбінованого удару маємо пошкодження житлових будинків.

Шевченківський район: пошкоджено 14-поверховий житловий будинок. Горіли квартири на рівні 4-5 поверхів. Пожежу ліквідовано. На місці медики надали допомогу одній особі.

Соломʼянський район: уламки впали на 25-поверховий житловий будинок, що призвело до загоряння зовнішнього утеплювача та часткового руйнування фасаду з 1 по 3 поверх. Пошкоджено припарковані автомобілі. Пожежу ліквідовано. Медики надали допомогу двом людям на місці.

За ще однією адресою уламки впали на 17-поверховий житловий будинок - без подальшого загоряння.

Також зафіксовано влучання у гараж біля житлового будинку в приватному секторі. Виникло займання, ліквідація триває.

Святошинський район: влучання у під’їзд 3-поверхового житлового будинку. Сталося займання на 2 поверсі, рятувальники врятували дитину. Ще одна людина звернулась до медиків. З-під уламків було деблоковано тіло загиблого. Пожежу ліквідовано, триває розбір завалів.

Дніпровський район: влучання у 10-поверховий житловий будинок спричинило руйнування 6-7 поверхів. Пожежу ліквідовано. З 7 поверху врятовано 3 людей, серед них маломобільна особа. Триває розбір конструкцій.

Нагадаємо

У ніч на 29 листопада рф знову здійснила комбінований удар по Києву.

У кількох районах столиці внаслідок ударів зафіксовано пошкодження багатоповерхівок, пожежу в приватному секторі. Є постраждалі, середи них дитина. Також внаслідок російської атаки на Київ у Святошинському районі загинув чоловік.

Троє поранених та 52 евакуйованих унаслідок нічної атаки на Київщину - ОВА