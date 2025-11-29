$42.190.11
"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуківPhoto
28 листопада, 20:59 • 14503 перегляди
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
28 листопада, 15:39 • 21780 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
28 листопада, 15:22 • 27372 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 38169 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:08 • 26559 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
28 листопада, 13:03 • 20367 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
28 листопада, 11:00 • 40876 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
28 листопада, 09:41 • 22652 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
28 листопада, 09:17 • 19061 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Кількість постраждалих у Києві зросла до 11: в ДСНС показали наслідки

Київ • УНН

 6694 перегляди

Внаслідок атаки на Київ постраждали 11 осіб, 5 з них госпіталізовано. Зафіксовано значні пошкодження житлових будинків, пожежі та руйнування фасадів у кількох районах столиці.

Кількість постраждалих у Києві зросла до 11: в ДСНС показали наслідки

Кількість постраждалих у Києві зросла до 11. У кількох районах столиці зафіксовано значні пошкодження житлових будинків, пожежі та руйнування фасадів. Про це інформують мер Київській міській голова Віталій Кличко, начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко, Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає УНН.

Наразі кількість постраждалих від атаки зросла до 11 осіб

- написав Ткаченко у своєму Telegram.

Оперативна інформація щодо ворожого обстрілу станом на 04:00

Надзвичайникам вдалось врятували 4 людей - зокрема дитину та маломобільну особу. Внаслідок комбінованого удару маємо пошкодження житлових будинків.

Шевченківський район: пошкоджено 14-поверховий житловий будинок. Горіли квартири на рівні 4-5 поверхів. Пожежу ліквідовано. На місці медики надали допомогу одній особі.

Соломʼянський район: уламки впали на 25-поверховий житловий будинок, що призвело до загоряння зовнішнього утеплювача та часткового руйнування фасаду з 1 по 3 поверх. Пошкоджено припарковані автомобілі. Пожежу ліквідовано. Медики надали допомогу двом людям на місці.

За ще однією адресою уламки впали на 17-поверховий житловий будинок - без подальшого загоряння.

Також зафіксовано влучання у гараж біля житлового будинку в приватному секторі. Виникло займання, ліквідація триває.

Святошинський район: влучання у під’їзд 3-поверхового житлового будинку. Сталося займання на 2 поверсі, рятувальники врятували дитину. Ще одна людина звернулась до медиків. З-під уламків було деблоковано тіло загиблого. Пожежу ліквідовано, триває розбір завалів.

Дніпровський район: влучання у 10-поверховий житловий будинок спричинило руйнування 6-7 поверхів. Пожежу ліквідовано. З 7 поверху врятовано 3 людей, серед них маломобільна особа. Триває розбір конструкцій.

Нагадаємо

У ніч на 29 листопада рф знову здійснила комбінований удар по Києву.

У кількох районах столиці внаслідок ударів зафіксовано пошкодження багатоповерхівок, пожежу в приватному секторі. Є постраждалі, середи них дитина. Також внаслідок російської атаки на Київ у Святошинському районі загинув чоловік.

Троє поранених та 52 евакуйованих унаслідок нічної атаки на Київщину - ОВА29.11.25, 02:28 • 1486 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Війна в Україні
Святошинський район
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Солом'янський район
Віталій Кличко
Київ