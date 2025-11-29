$42.190.11
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
28 листопада, 15:39 • 18315 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
28 листопада, 15:22 • 24305 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 34442 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:08 • 25317 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
28 листопада, 13:03 • 19618 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
28 листопада, 11:00 • 39290 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
28 листопада, 09:41 • 22334 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
28 листопада, 09:17 • 18852 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 42920 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
У Києві підтверджено загибель людини внаслідок атаки рф

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Внаслідок російської атаки на Київ загинув чоловік у Святошинському районі. Загалом 1 загиблий та 7 постраждалих, серед них дитина.

У Києві підтверджено загибель людини внаслідок атаки рф

У ніч проти 29 листопада у Києві загинув чоловік через російську атаку. Його тіло деблокували на одній із локацій в Святошинському районі. Про це інформує очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.

За уточненою інформацією, на одній з локацій в Святошинському районі таки підтверджена загибель людини. Деблоковане тіло, попередньо чоловічої статі

- написав він у своєму Telegram.

За словами очільника КМВА, наразі по Києву разом 1 загиблий та 7 постраждалих, у тому числі 1 дитина поранена.

Нагадаємо

У ніч на 29 листопада рф знову здійснила комбінований удар по Києву.

У кількох районах столиці внаслідок ударів зафіксовано пошкодження багатоповерхівок, пожежу в приватному секторі. Є постраждалі, середи них дитина.

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Київ