У Києві підтверджено загибель людини внаслідок атаки рф

У ніч проти 29 листопада у Києві загинув чоловік через російську атаку. Його тіло деблокували на одній із локацій в Святошинському районі. Про це інформує очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.

За уточненою інформацією, на одній з локацій в Святошинському районі таки підтверджена загибель людини. Деблоковане тіло, попередньо чоловічої статі - написав він у своєму Telegram.

За словами очільника КМВА, наразі по Києву разом 1 загиблий та 7 постраждалих, у тому числі 1 дитина поранена.

Нагадаємо

У ніч на 29 листопада рф знову здійснила комбінований удар по Києву.

У кількох районах столиці внаслідок ударів зафіксовано пошкодження багатоповерхівок, пожежу в приватному секторі. Є постраждалі, середи них дитина.