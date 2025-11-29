В Киеве подтверждена гибель человека в результате атаки РФ
Киев • УНН
В результате российской атаки на Киев погиб мужчина в Святошинском районе. Всего 1 погибший и 7 пострадавших, среди них ребенок.
В ночь на 29 ноября в Киеве погиб мужчина из-за российской атаки. Его тело деблокировали на одной из локаций в Святошинском районе. Об этом информирует глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко.
По уточненной информации, на одной из локаций в Святошинском районе все-таки подтверждена гибель человека. Деблокировано тело, предварительно мужского пола
По словам главы КГВА, сейчас по Киеву всего 1 погибший и 7 пострадавших, в том числе 1 ребенок ранен.
Напомним
В ночь на 29 ноября РФ снова совершила комбинированный удар по Киеву.
В нескольких районах столицы в результате ударов зафиксированы повреждения многоэтажек, пожар в частном секторе. Есть пострадавшие, среди них ребенок.