В Киеве подтверждена гибель человека в результате атаки РФ

В ночь на 29 ноября в Киеве погиб мужчина из-за российской атаки. Его тело деблокировали на одной из локаций в Святошинском районе. Об этом информирует глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко.

По уточненной информации, на одной из локаций в Святошинском районе все-таки подтверждена гибель человека. Деблокировано тело, предварительно мужского пола - написал он в своем Telegram.

По словам главы КГВА, сейчас по Киеву всего 1 погибший и 7 пострадавших, в том числе 1 ребенок ранен.

Напомним

В ночь на 29 ноября РФ снова совершила комбинированный удар по Киеву.

В нескольких районах столицы в результате ударов зафиксированы повреждения многоэтажек, пожар в частном секторе. Есть пострадавшие, среди них ребенок.