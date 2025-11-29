В Киеве подтверждена гибель человека в результате атаки РФ

$42.190.11
20:59 • 8946 просмотра
Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT
28 ноября, 15:39 • 18570 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
28 ноября, 15:22 • 24497 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 34712 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:08 • 25454 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
28 ноября, 13:03 • 19689 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
28 ноября, 11:00 • 39415 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
28 ноября, 09:41 • 22357 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
28 ноября, 09:17 • 18868 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 43025 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Погода
+3°
1.6м/с
88%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Тернопольский дом, пораженный российскими ракетами 19 ноября, будет демонтирован — он не подлежит восстановлению — ОВА28 ноября, 16:12 • 6472 просмотра
Не предусматривает приватизации: ГП "Леса Украины" переходит в статус акционерного общества28 ноября, 16:36 • 6264 просмотра
Танкер теневого флота рф Kairos загорелся у берегов Турции после вероятного подрыва на минеPhoto28 ноября, 16:49 • 4678 просмотра
Фатальное сочетание: Туск отреагировал на "политический кризис в Украине" и хаос в переговорах по мирному плану28 ноября, 18:15 • 4530 просмотра
Ермак подал в отставку за день до встречи с Уиткоффом и Кушнером28 ноября, 18:54 • 4342 просмотра
публикации
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 34710 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 30584 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 39414 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 38697 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 43024 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Оксана Маркарова
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Турция
Купянск
Германия
УНН Lite
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 26577 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 44136 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 64065 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 96365 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 111173 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
The Economist
Бильд
Financial Times

В Киеве подтверждена гибель человека в результате атаки РФ

Киев • УНН

 • 198 просмотра

В результате российской атаки на Киев погиб мужчина в Святошинском районе. Всего 1 погибший и 7 пострадавших, среди них ребенок.

В Киеве подтверждена гибель человека в результате атаки РФ

В ночь на 29 ноября в Киеве погиб мужчина из-за российской атаки. Его тело деблокировали на одной из локаций в Святошинском районе. Об этом информирует глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко.

По уточненной информации, на одной из локаций в Святошинском районе все-таки подтверждена гибель человека. Деблокировано тело, предварительно мужского пола

- написал он в своем Telegram.

По словам главы КГВА, сейчас по Киеву всего 1 погибший и 7 пострадавших, в том числе 1 ребенок ранен.

Напомним

В ночь на 29 ноября РФ снова совершила комбинированный удар по Киеву.

В нескольких районах столицы в результате ударов зафиксированы повреждения многоэтажек, пожар в частном секторе. Есть пострадавшие, среди них ребенок.

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Социальная сеть
Война в Украине
Киев