02:21 • 848 просмотра
"Я не хочу создавать проблем для Зеленского, поэтому отправляюсь на фронт" - Ермак после увольнения и обысковPhoto
28 ноября, 20:59 • 10465 просмотра
Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT
28 ноября, 15:39 • 19560 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
28 ноября, 15:22 • 25376 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 35797 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:08 • 25893 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
28 ноября, 13:03 • 19910 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
28 ноября, 11:00 • 39831 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
28 ноября, 09:41 • 22446 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
28 ноября, 09:17 • 18913 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Число пострадавших в Киеве возросло до восьми: в ГСЧС показали последствия

Киев • УНН

 • 32 просмотра

В результате атаки на Киев пострадали 8 человек, 5 из них госпитализированы. Зафиксированы значительные повреждения жилых домов, пожары и разрушения фасадов в нескольких районах столицы.

Число пострадавших в Киеве возросло до восьми: в ГСЧС показали последствия

Число пострадавших в Киеве возросло до 8. В нескольких районах столицы зафиксированы значительные повреждения жилых домов, пожары и разрушения фасадов. Об этом информируют мэр Киевский городской голова Виталий Кличко, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает УНН.

8 пострадавших от атаки врага на столицу. 5 из них, в том числе одного ребенка, медики госпитализировали. Остальным оказали помощь на месте

- написал Кличко в своем Telegram.

Оперативная информация по вражескому обстрелу по состоянию на 04:00

Спасателям удалось спасти 4 человека - в том числе ребенка и маломобильного человека. В результате комбинированного удара имеем повреждения жилых домов.

Шевченковский район: поврежден 14-этажный жилой дом. Горели квартиры на уровне 4-5 этажей. Пожар ликвидирован. На месте медики оказали помощь одному человеку.

Соломенский район: обломки упали на 25-этажный жилой дом, что привело к возгоранию внешнего утеплителя и частичному разрушению фасада с 1 по 3 этаж. Повреждены припаркованные автомобили. Пожар ликвидирован. Медики оказали помощь двум людям на месте.

По еще одному адресу обломки упали на 17-этажный жилой дом - без последующего возгорания.

Также зафиксировано попадание в гараж возле жилого дома в частном секторе. Возникло возгорание, ликвидация продолжается.

Святошинский район: попадание в подъезд 3-этажного жилого дома. Произошло возгорание на 2 этаже, спасатели спасли ребенка. Еще один человек обратился к медикам. Из-под обломков было деблокировано тело погибшего. Пожар ликвидирован, продолжается разбор завалов.

Днепровский район: попадание в 10-этажный жилой дом повлекло разрушение 6-7 этажей. Пожар ликвидирован. С 7 этажа спасены 3 человека, среди них маломобильный человек. Продолжается разбор конструкций.

Напомним

В ночь на 29 ноября рф снова совершила комбинированный удар по Киеву.

В нескольких районах столицы в результате ударов зафиксированы повреждения многоэтажек, пожар в частном секторе. Есть пострадавшие, среди них ребенок. Также в результате российской атаки на Киев в Святошинском районе погиб мужчина.

Трое раненых и 52 эвакуированных в результате ночной атаки на Киевскую область - ОВА29.11.25, 02:28 • 776 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Война в Украине
Святошинский район
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Соломенский район
Виталий Кличко
Киев