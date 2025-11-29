Число пострадавших в Киеве возросло до восьми: в ГСЧС показали последствия

Число пострадавших в Киеве возросло до 8. В нескольких районах столицы зафиксированы значительные повреждения жилых домов, пожары и разрушения фасадов. Об этом информируют мэр Киевский городской голова Виталий Кличко, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает УНН.

8 пострадавших от атаки врага на столицу. 5 из них, в том числе одного ребенка, медики госпитализировали. Остальным оказали помощь на месте - написал Кличко в своем Telegram.

Оперативная информация по вражескому обстрелу по состоянию на 04:00

Спасателям удалось спасти 4 человека - в том числе ребенка и маломобильного человека. В результате комбинированного удара имеем повреждения жилых домов.

Шевченковский район: поврежден 14-этажный жилой дом. Горели квартиры на уровне 4-5 этажей. Пожар ликвидирован. На месте медики оказали помощь одному человеку.

Соломенский район: обломки упали на 25-этажный жилой дом, что привело к возгоранию внешнего утеплителя и частичному разрушению фасада с 1 по 3 этаж. Повреждены припаркованные автомобили. Пожар ликвидирован. Медики оказали помощь двум людям на месте.

По еще одному адресу обломки упали на 17-этажный жилой дом - без последующего возгорания.

Также зафиксировано попадание в гараж возле жилого дома в частном секторе. Возникло возгорание, ликвидация продолжается.

Святошинский район: попадание в подъезд 3-этажного жилого дома. Произошло возгорание на 2 этаже, спасатели спасли ребенка. Еще один человек обратился к медикам. Из-под обломков было деблокировано тело погибшего. Пожар ликвидирован, продолжается разбор завалов.

Днепровский район: попадание в 10-этажный жилой дом повлекло разрушение 6-7 этажей. Пожар ликвидирован. С 7 этажа спасены 3 человека, среди них маломобильный человек. Продолжается разбор конструкций.

Напомним

В ночь на 29 ноября рф снова совершила комбинированный удар по Киеву.

В нескольких районах столицы в результате ударов зафиксированы повреждения многоэтажек, пожар в частном секторе. Есть пострадавшие, среди них ребенок. Также в результате российской атаки на Киев в Святошинском районе погиб мужчина.

