В Киеве работает ПВО на фоне вражеской атаки дронами - мэр
Киев • УНН
В столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских беспилотников. Мэр Кличко сообщил о работе сил ПВО в Оболонском районе города.
В Киеве работает ПВО на фоне вражеской атаки дронами, сообщили мэр столицы Виталий Кличко и глава КГВА Тимур Ткаченко в соцсетях, пишет УНН.
Детали
В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА, сообщили в КГВА.
"Вблизи столицы вражеские БПЛА. Пожалуйста, будьте в укрытиях до отбоя!" - указал глава КГВА Тимур Ткаченко.
На Оболони работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!
