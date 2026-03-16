В Киеве работает ПВО на фоне вражеской атаки дронами - мэр

В Киеве работает ПВО на фоне вражеской атаки дронами, сообщили мэр столицы Виталий Кличко и глава КГВА Тимур Ткаченко в соцсетях, пишет УНН.

В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА, сообщили в КГВА.

"Вблизи столицы вражеские БПЛА. Пожалуйста, будьте в укрытиях до отбоя!" - указал глава КГВА Тимур Ткаченко.

На Оболони работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях! сообщил мэр Киева Кличко.

