Число погибших от ночного удара рф по Киевской области возросло до пяти человек - ОВА
Киев • УНН
В Броварах подтвердили гибель четвертого человека, еще один человек погиб в Вышгородском районе. Николай Калашник сообщил о последствиях массированной атаки.
Число погибших в результате ночного массированного удара россии по Киевской области возросло до пяти человек. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает УНН.
В Броварах подтвердилась смерть мужчины 1970 года рождения. Это уже четвертая жертва этой атаки в городе. Еще одного человека враг убил в Вышгородском районе
Глава Киевской ОВА выразил соболезнования родным и близким погибших.
Разделяю вашу боль и склоняю голову в скорби. Мы помним каждую жизнь, которую забрал враг. Помним все горе, которое российские оккупанты принесли на нашу землю. Не простим
