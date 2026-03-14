Число погибших от ночного удара рф по Киевской области возросло до пяти человек - ОВА

Число погибших в результате ночного массированного удара россии по Киевской области возросло до пяти человек. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает УНН.

В Броварах подтвердилась смерть мужчины 1970 года рождения. Это уже четвертая жертва этой атаки в городе. Еще одного человека враг убил в Вышгородском районе

Глава Киевской ОВА выразил соболезнования родным и близким погибших.

Разделяю вашу боль и склоняю голову в скорби. Мы помним каждую жизнь, которую забрал враг. Помним все горе, которое российские оккупанты принесли на нашу землю. Не простим