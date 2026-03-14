Из-за атаки РФ на Киевщине перебои с газом, теплом и светом

Киев • УНН

 • 754 просмотра

Из-за обстрелов на Обуховщине шесть сел остались без газа, а в Украинке и Обухове исчезло отопление. Энергетики восстанавливают свет для 4600 потребителей.

Из-за атаки РФ на Киевщине перебои с газом, теплом и светом

В Киевской области из-за атаки РФ 6 населенных пунктов остались без газа, в Украинке и Обухове перебои с теплоснабжением, по области восстанавливают энергоснабжение, сообщил в субботу глава Киевской ОВА Николай Калашник в соцсетях, пишет УНН.

Газоснабжение

"В результате вражеской атаки на Обуховщине без газоснабжения остались 6 населенных пунктов, а именно: г. Украинка, с. Веремье, с. Жуковцы, с. Триполье, с. Халепье, с. Щербаковка. Всего 7911 абонентов, большинство из них в Украинке. По оценкам специалистов газоснабжение планируется восстановить в течение двух суток", - написал Калашник.

Теплоснабжение

"В Украинке из-за вражеских обстрелов также временно прекращено теплоснабжение в 62 многоквартирных домах для 8367 абонентов. Частично теплоснабжение отсутствует и в Обухове. В результате повреждения газоснабжения к одной из котельных города, отопление прекращено в 64 домах для 9689 абонентов", - указал глава ОВА.

По словам Калашника, "именно сейчас коммунальщики выясняют время на ликвидацию последствий и уже работают над восстановлением теплоносителя в сети".

Энергоснабжение

"В Броварском, Вышгородском и Обуховском районах Киевщины обесточено в общей сложности 4600 абонентов", - указал Калашник.

Энергетики работают над восстановлением.

Водоснабжение

"Услуги централизованного водоснабжения во всех общинах области предоставляются в штатном режиме", - сообщил глава ОВА.

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в УкраинеКиевская область
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Киевская область
Обухов