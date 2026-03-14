Через атаку рф на Київщині перебої з газом, теплом та світлом

Київ • УНН

 • 1418 перегляди

Через обстріли на Обухівщині шість сіл лишилися без газу, а в Українці та Обухові зникло опалення. Енергетики відновлюють світло для 4600 споживачів.

Через атаку рф на Київщині перебої з газом, теплом та світлом

У Київській області через атаку рф 6 населених пунктів залишилися без газу, в Українці та Обухові перебої з теплопостачанням, по області відновлюють енергопостачання, повідомив у суботу голова Київської ОВА Микола Калашник у соцмережах, пише УНН.

Газопостачання

"Унаслідок ворожої атаки на Обухівщині без газопостачання залишилося 6 населених пунктів, а саме: м. Українка, с. Верем'я, с. Жуківці, с. Трипілля, с. Халеп'я, с. Щербаківка. Усього 7911 абонентів, більшість з них в Українці. За оцінками фахівців газопостачання планується відновити протягом двох діб", - написав Калашник.

Теплопостачання

"В Українці через ворожі обстріли також тимчасово припинено теплопостачання у 62 багатоквартирних будинках для 8367 абонентів. Частково теплопостачання відсутнє й в Обухові. Унаслідок пошкодження газопостачання до однієї з котелень міста, опалення припинено в 64 будинках для 9689 абонентів", - вказав голова ОВА.

Зі слів Калашника, "саме зараз комунальники зʼясовують час на ліквідацію наслідків та вже працюють над відновленням теплоносія в мережі".

Енергопостачання

"У Броварському, Вишгородському та Обухівському районах Київщини знеживлено загалом 4600 абонентів", - вказав Калашник.

Енергетики працюють над відновленням.

Водопостачання

"Послуги централізованого водопостачання в усіх громадах області надаються у штатному режимі", - повідомив голова ОВА.

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в УкраїніКиївська область
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Київська область
Обухів