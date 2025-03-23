З 24 березня в Україні запрацюють 40 камер автофіксації швидкості, 36 з яких встановлять у нових місцях, а 4 відновлять роботу. Камери з'являться у різних областях.
Сили ППО збили ворожі БпЛА над Київською областю. У Бучанському, Обухівському та Фастівському районах зафіксовано пошкодження приватних будинків та загоряння трави.
Протиповітряна оборона відбила атаку БпЛА на Київську область, яка тривала майже 9 годин. Внаслідок падіння уламків пошкоджено вантажний автомобіль та сталося загоряння трави в двох районах.
Головна інспекція МОУ проведе перевірку Обухівського ТЦК через скандал з мобілізацією підозрюваних у зґвалтуванні. У разі виявлення ознак злочину матеріали передадуть до ДБР.
Двом 18-річним підозрюваним у зґвалтуванні відмовлено у мобілізації до ЗСУ. Міноборони проведе перевірку Обухівського ТЦК, який прийняв їхні звернення про добровільну мобілізацію.
Голова Київської ОВА повідомив про участь 110 підприємств та 1442 магазинів у програмі "Національний кешбек". Ініціатива уряду спрямована на підтримку національної економіки та місцевого бізнесу в умовах війни.
У Київській області розпочинає роботу платформа для комунікації влади та бізнесу. Мета - оперативно вирішувати проблеми підприємців та покращувати економічний клімат регіону.
Уряд затвердив умови продажу компанії "Аерок", що належала російському олігарху Молчанову, за 965 млн грн. Кошти від продажу підуть до держбюджету на ліквідацію наслідків збройної агресії.
179 людей, у тому числі 134 українці, були евакуйовані з Лівану до України через Польщу. Евакуація була організована ГУР МО та МЗС України у зв'язку з небезпечною ситуацією в Лівані.
Десять громад Київської області отримали нові шкільні автобуси. Загалом з початку серпня передано 30 автобусів, а до кінця року планується поповнити парк на 55 одиниць.
Затриманому за стрілянину з автомата в магазині на Обухівщині повідомили про підозру. Чоловік поранив двох людей, йому загрожує до 7 років позбавлення волі за хуліганство із застосуванням зброї.
У магазині Обухівського району чоловік влаштував стрілянину, поранивши продавчиню і власника. 36-річного нападника затримано, йому загрожує до 7 років ув'язнення за хуліганство із застосуванням зброї.
У чотирьох районах Київської області зафіксовано пожежі торф'яників, трав'яного настилу та лісової підстилки. Через це погіршився стан повітря, фіксуються перевищення допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин.
У Київській області за півроку реалізації проєкту "Зроблено в Україні" досягнуто значних результатів. Відкрито офіс підтримки бізнесу, погоджено гранти для ветеранів, видано мікрогранти та розвиваються індустріальні парки.
Після сильної негоди 17 липня на Київщині відновлено роботу 54 ліній та 1446 трансформаторних підстанцій. Станом на ранок 18 липня електропостачання повернуто 52 493 родинам, роботи тривають.
Рятувальники Київської області відкачують воду з підтоплених приватних будинків, спричинених сильними зливами протягом останніх кількох днів.
Через грози в Київській області сталися аварійні відключення електроенергії, які торкнулися 254 трансформаторні підстанції і 15 високовольтних повітряних ліній електропередачі.
У Київській області через негоду без електрики залишилися понад 8,3 тис. сімей, при цьому найбільше відключень зафіксовано в Бучанському, Обухівському та Вишгородському районах.
Військово-повітряні Сили України інформують про російські Шахеди, які летять зі сторони Обухова курсом на Київ.
Негода у Київській області спричинила відключення електроенергії та пошкодження дахів у 5 районах, було відключено 42 лінії електропередач, повідомлялося про пошкодження будівель, дерев та інфраструктури.
Адвокат був засуджений до 15 років позбавлення волі, він вбив жінку та скинув у водойму валізу з її розчленованим тілом.
У понеділок, 4 березня, у селищі Трипілля на Київщині стався вибух у житловому будинку. Внаслідок надзвичайної ситуації постраждала жінка.
Військово-повітряні сили України повідомили, що зафіксували ворожі безпілотники над Чернігівською та Київською областями.
Військово-повітряні сили України повідомили, що над частинами Кіровоградської та Київської областей були помічені безпілотники "Shahed" іранського виробництва.