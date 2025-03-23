$41.320.07
47.030.11
ukenru
Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
Ексклюзив
12:10 • 1776 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 27708 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 158370 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 137313 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 140363 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 135498 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 135427 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196574 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77647 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164702 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.5м/с
22%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 47343 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 60336 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 66379 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 57228 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 38049 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 16504 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 26232 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 57222 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 66377 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 158367 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 8480 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 13524 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 15399 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 111036 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 112576 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Місця

Обухів

Новини по темi

З понеділка в різних регіонах України запрацюють ще 40 камер автофіксації швидкості: де саме

З 24 березня в Україні запрацюють 40 камер автофіксації швидкості, 36 з яких встановлять у нових місцях, а 4 відновлять роботу. Камери з'являться у різних областях.

Суспільство • 23 березня, 14:51 • 108047 перегляди

Нічна атака рф зачепила три райони на Київщині: показали наслідки

Сили ППО збили ворожі БпЛА над Київською областю. У Бучанському, Обухівському та Фастівському районах зафіксовано пошкодження приватних будинків та загоряння трави.

Війна • 10 березня, 06:56 • 28763 перегляди

На Київщині через атаку рф тривога тривала майже 9 годин: що відомо про наслідки

Протиповітряна оборона відбила атаку БпЛА на Київську область, яка тривала майже 9 годин. Внаслідок падіння уламків пошкоджено вантажний автомобіль та сталося загоряння трави в двох районах.

Війна • 7 березня, 07:45 • 21073 перегляди

Мобілізують ґвалтівників? Міноборони проведе перевірку Обухівського ТЦК на тлі чергового скандалу

Головна інспекція МОУ проведе перевірку Обухівського ТЦК через скандал з мобілізацією підозрюваних у зґвалтуванні. У разі виявлення ознак злочину матеріали передадуть до ДБР.

Кримінал та НП • 23 жовтня, 15:27 • 17991 перегляди

Зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті: підозрювані вирішили мобілізуватися, у Міноборони запевняють - їм відмовили

Двом 18-річним підозрюваним у зґвалтуванні відмовлено у мобілізації до ЗСУ. Міноборони проведе перевірку Обухівського ТЦК, який прийняв їхні звернення про добровільну мобілізацію.

Суспільство • 23 жовтня, 14:57 • 20657 перегляди

"Національний кешбек": 110 підприємств та 1442 магазини Київщини вже долучилися до ініціативи

Голова Київської ОВА повідомив про участь 110 підприємств та 1442 магазинів у програмі "Національний кешбек". Ініціатива уряду спрямована на підтримку національної економіки та місцевого бізнесу в умовах війни.

Економіка • 17 жовтня, 12:41 • 15875 перегляди

На Київщині розпочинає роботу платформа "Діалог влади та бізнесу": хто може долучитися

У Київській області розпочинає роботу платформа для комунікації влади та бізнесу. Мета - оперативно вирішувати проблеми підприємців та покращувати економічний клімат регіону.

Економіка • 15 жовтня, 16:49 • 29445 перегляди

Кабмін затвердив умови продажу компанії “Аерок” російського олігарха Молчанова

Уряд затвердив умови продажу компанії "Аерок", що належала російському олігарху Молчанову, за 965 млн грн. Кошти від продажу підуть до держбюджету на ліквідацію наслідків збройної агресії.

Економіка • 15 жовтня, 10:44 • 13137 перегляди

До Києва прибули евакуйовані з Лівану українці, яких вивезли після загострення між "Хезболлою" та Ізраїлем

179 людей, у тому числі 134 українці, були евакуйовані з Лівану до України через Польщу. Евакуація була організована ГУР МО та МЗС України у зв'язку з небезпечною ситуацією в Лівані.

Суспільство • 2 жовтня, 13:50 • 16043 перегляди

Вже третя партія: десять громад Київщини отримали шкільні автобуси

Десять громад Київської області отримали нові шкільні автобуси. Загалом з початку серпня передано 30 автобусів, а до кінця року планується поповнити парк на 55 одиниць.

Суспільство • 24 вересня, 17:18 • 17299 перегляди

Затриманому за стрілянину з автомата в магазині на Київщині повідомили про підозру

Затриманому за стрілянину з автомата в магазині на Обухівщині повідомили про підозру. Чоловік поранив двох людей, йому загрожує до 7 років позбавлення волі за хуліганство із застосуванням зброї.

Кримінал та НП • 24 вересня, 09:29 • 12311 перегляди

На Київщині чоловік влаштував стрілянину з автомата у магазині: поранено двох людей

У магазині Обухівського району чоловік влаштував стрілянину, поранивши продавчиню і власника. 36-річного нападника затримано, йому загрожує до 7 років ув'язнення за хуліганство із застосуванням зброї.

Суспільство • 22 вересня, 15:13 • 20984 перегляди

У чотирьох районах Київщини горять торф’яники, трав’яний настил та лісова підстилка: Кравченко про причини забруднення повітря

У чотирьох районах Київської області зафіксовано пожежі торф'яників, трав'яного настилу та лісової підстилки. Через це погіршився стан повітря, фіксуються перевищення допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин.

Суспільство • 20 вересня, 10:40 • 11449 перегляди

Пів року проєкту "Зроблено в Україні": результати для Київщини

У Київській області за півроку реалізації проєкту "Зроблено в Україні" досягнуто значних результатів. Відкрито офіс підтримки бізнесу, погоджено гранти для ветеранів, видано мікрогранти та розвиваються індустріальні парки.

Економіка • 26 липня, 10:21 • 18894 перегляди

На Київщині ліквідують наслідки негоди: світло повернули понад 52 тисячам родин

Після сильної негоди 17 липня на Київщині відновлено роботу 54 ліній та 1446 трансформаторних підстанцій. Станом на ранок 18 липня електропостачання повернуто 52 493 родинам, роботи тривають.

Суспільство • 18 липня, 08:39 • 13746 перегляди

Рятувальники відкачують воду з підтоплених будинків на Київщині після сильних дощів

Рятувальники Київської області відкачують воду з підтоплених приватних будинків, спричинених сильними зливами протягом останніх кількох днів.

Суспільство • 17 червня, 02:49 • 61888 перегляди

На Київщині через негоду фіксуються аварійні відключення світла

Через грози в Київській області сталися аварійні відключення електроенергії, які торкнулися 254 трансформаторні підстанції і 15 високовольтних повітряних ліній електропередачі.

Суспільство • 11 червня, 07:26 • 20956 перегляди

На Київщині через негоду понад 8,3 тис. родин залишилися без світла

У Київській області через негоду без електрики залишилися понад 8,3 тис. сімей, при цьому найбільше відключень зафіксовано в Бучанському, Обухівському та Вишгородському районах.

Суспільство • 2 червня, 18:08 • 37878 перегляди

російські Шахеди летять на Київ з Обухова

Військово-повітряні Сили України інформують про російські Шахеди, які летять зі сторони Обухова курсом на Київ.

Війна • 23 квітня, 00:19 • 26843 перегляди

Негода на Київщині: аварії у мережах та пошкоджені покрівлі будинків у 5 районах

Негода у Київській області спричинила відключення електроенергії та пошкодження дахів у 5 районах, було відключено 42 лінії електропередач, повідомлялося про пошкодження будівель, дерев та інфраструктури.

Суспільство • 2 квітня, 18:22 • 65707 перегляди

Вбив жінку та скинув у водойму валізу з її розчленованим тілом: до 15 років тюрми засудили адвоката

Адвокат був засуджений до 15 років позбавлення волі, він вбив жінку та скинув у водойму валізу з її розчленованим тілом.

Кримінал та НП • 21 березня, 14:20 • 21549 перегляди

На Київщині вибухнув приватний будинок: постраждала жінка

У понеділок, 4 березня, у селищі Трипілля на Київщині стався вибух у житловому будинку. Внаслідок надзвичайної ситуації постраждала жінка.

Суспільство • 4 березня, 13:09 • 21782 перегляди

Українські військові виявили російські безпілотники над Чернігівською та Київською областями

Військово-повітряні сили України повідомили, що зафіксували ворожі безпілотники над Чернігівською та Київською областями.

Війна • 23 лютого, 20:34 • 111475 перегляди

Повітряні сили зафіксували безпілотники "Shahed" у двох областях України

Військово-повітряні сили України повідомили, що над частинами Кіровоградської та Київської областей були помічені безпілотники "Shahed" іранського виробництва.

Війна • 23 лютого, 20:08 • 48764 перегляди