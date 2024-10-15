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На Київщині розпочинає роботу платформа "Діалог влади та бізнесу": хто може долучитися

Київ • УНН

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У Київській області розпочинає роботу платформа для комунікації влади та бізнесу. Мета - оперативно вирішувати проблеми підприємців та покращувати економічний клімат регіону.

На Київщині розпочинає роботу платформа "Діалог влади та бізнесу": хто може долучитися

На Київщині розпочинає роботу платформа "Діалог влади та бізнесу". Про це під час брифінгу розповів начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, передає УНН.

"Перебуваю в постійній комунікації з бізнесом. Сьогодні даємо старт оновленому формату співпраці з підприємцями. Цього тижня розпочинає роботу регіональна офлайн та онлайн-платформа для комунікації "Діалог влади та бізнесу". Вона створена за дорученням Президента України Володимира Зеленського у рамках Конгресу місцевих та регіональних влад", – розповів він.

Основна мета – знати про всі проблеми підприємців, оперативно їх вирішувати, а також почути пропозиції щодо покращення економічного клімату.

Руслан Кравченко зауважив, що Київщина – у пʼятірці регіонів-лідерів, привабливих для бізнесу. Стабільно зростає кількість нових суб’єктів господарювання. На сьогодні їх вже 220 тис. За 8 місяців цього року в регіоні зареєстровано понад 16 тис. нових суб’єктів підприємницької діяльності.

За словами Руслана Кравченка, КОВА прагне зробити все, щоб бізнес Київщини довіряв владі, щоб всі мали однакові умови для роботи та розвитку. І головне, щоб ці умови були зрозумілими та прозорими.

Зустрічі з підприємцями будуть щотижневими. Раз на квартал буде проводитися регіональний форум за участі представників бізнесу, профільних міністерств, громад та інших гілок влади.

Зі свого боку керівниця департаменту економіки Наталія Погребна наголосила, що створення онлайн платформи для комунікації бізнесу із представниками місцевої влади є важливим елементом підтримки підприємництва, особливо в умовах війни.

"Така платформа не лише буде сприяти оперативному реагуванню на запити підприємців, але й сформує базу для вирішення проблем бізнесу. Платформа буде працювати на базі департаменту економіки Київської ОВА. До її роботи ми будемо залучати фахівців податкової, пенсійного фонду, правоохоронців та представників інших органів влади", – сказала вона.

Взяти участь у засіданнях платформи може будь-який представник бізнесу. Для цього треба буде зареєструватися у спеціально розробленій формі та зазначити свої питання, які потребують вирішення. Окрім засідань в рамках "Діалогу влади і бізнесу", Київська обласна військова адміністрація разом з партнерами продовжує проведення інших онлайн та офлайн заходів, спрямованих на підвищення обізнаності підприємців щодо можливостей для розвитку бізнесу. Важливим кроком стало відкриття офісів підтримки малого і мікробізнесу в містах Обухів та Біла Церква в рамках Всеукраїнської економічної платформи

"Зроблено в Україні". Тут підприємці отримують консультації, допомогу з документами, бізнес-планами та грантовими програмами. В свою чергу директорка ТОВ заморожених хлібобулочних виробів "Чанта-Маунт" Олена Тараненко зауважила, що під час війни будь-який підприємець стикається з цілою низкою питань, які потребують невідкладного рішення.

"Дуже часто вирішити ці питання без допомоги влади неможливо. Це і питання бронювання, участь у державних програмах кредитування, питання енергетики та безпеки. Платформа "Діалог влади і бізнесу" для мене – дієвий інструмент, за допомогою якого я можу отримати не лише відповіді на питання, але й реальну допомогу", – сказала вона.

Олена Тараненко підкреслила, що ініціатива допоможе владі бути ближчою до підприємців, знати про їх проблеми, допомагати у їх розв’язанні.

Перша онлайн зустріч запланована на 17 жовтня о 10:00.

Реєстрація: https://forms.gle/SxKdd8iAWA8PhU68A

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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