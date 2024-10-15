На Киевщине начинает работу платформа "Диалог власти и бизнеса": кто может присоединиться

ukenru
Эксклюзив
Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности
  •  43171 просмотра

Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности

Эксклюзив
"В АРМА на высоком уровне популизм": экс-глава общественного совета о необходимости внешнего аудита в агентстве
  •  40622 просмотра

"В АРМА на высоком уровне популизм": экс-глава общественного совета о необходимости внешнего аудита в агентстве

Эксклюзив
Налоговый комитет Рады игнорирует скандал с и.о. замглавы ГНС Сокуром
  •  68237 просмотра

Налоговый комитет Рады игнорирует скандал с и.о. замглавы ГНС Сокуром

Эксклюзив
Около 450 миллионов гривен в разных сферах - громады Киевщины во время военного положения продолжают привлекать инвестиции
  •  85594 просмотра

Около 450 миллионов гривен в разных сферах - громады Киевщины во время военного положения продолжают привлекать инвестиции

Эксклюзив
Оценка без осмотра: эксперт раскритиковал процедуру оценки имущества в АРМА
  •  82971 просмотра

Оценка без осмотра: эксперт раскритиковал процедуру оценки имущества в АРМА

Эксклюзив
Фирма, ранее ремонтировавшая детсады и коллекторы, получит сотни миллионов от «Центрэнерго» на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС и поставку сантехники
  •  101514 просмотра

Фирма, ранее ремонтировавшая детсады и коллекторы, получит сотни миллионов от «Центрэнерго» на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС и поставку сантехники

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?
  •  122347 просмотра

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

Эксклюзив
НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса
14 октября 2024, 12:18  •  122378 просмотра

НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса

Эксклюзив
Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной
14 октября 2024, 10:23  •  135958 просмотра

Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной

Эксклюзив
Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября
14 октября 2024, 07:21  •  139431 просмотра

Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
НАТО не испугается угроз рф и в дальнейшем будет поддерживать Украину - Рютте

НАТО не испугается угроз рф и в дальнейшем будет поддерживать Украину - Рютте

  •  41206 просмотра
В Николаеве прогремел взрыв после предупреждения о ракетной опасности

В Николаеве прогремел взрыв после предупреждения о ракетной опасности

  •  26303 просмотра
Потребление электричества растет на фоне похолодания, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в 6 областях

Потребление электричества растет на фоне похолодания, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в 6 областях

  •  32000 просмотра
Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

  •  101104 просмотра
Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

  •  78222 просмотра
публикации
Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности

Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности
Эксклюзив

  •  43171 просмотра
Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

  •  78222 просмотра
Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

  •  101104 просмотра
Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

  •  122347 просмотра
Три недели без общественного контроля: почему деятельность АРМА вызывает все больше вопросов

Три недели без общественного контроля: почему деятельность АРМА вызывает все больше вопросов

14 октября 2024, 13:48  •  125926 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

  •  6065 просмотра
15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

  •  117667 просмотра
14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября 2024, 03:03  •  120722 просмотра
CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

13 октября 2024, 15:56  •  106991 просмотра
С помощью ДНК-анализа ученые выяснили истинное происхождение Христофора Колумба

С помощью ДНК-анализа ученые выяснили истинное происхождение Христофора Колумба

13 октября 2024, 14:46  •  107376 просмотра
Актуальное
На Киевщине начинает работу платформа "Диалог власти и бизнеса": кто может присоединиться

На Киевщине начинает работу платформа "Диалог власти и бизнеса": кто может присоединиться

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 16:49  •  1895 просмотра

Read in English

В Киевской области начинает работу платформа для коммуникации власти и бизнеса. Цель - оперативно решать проблемы предпринимателей и улучшать экономический климат региона.

На Киевщине начинает работу платформа "Диалог власти и бизнеса". Об этом во время брифинга рассказал начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает УНН.

"Нахожусь в постоянной коммуникации с бизнесом. Сегодня даем старт обновленному формату сотрудничества с предпринимателями. На этой неделе начинает работу региональная офлайн и онлайн-платформа для коммуникации "Диалог власти и бизнеса". Она создана по поручению Президента Украины Владимира Зеленского в рамках Конгресса местных и региональных властей", - рассказал он.

Основная цель - знать обо всех проблемах предпринимателей, оперативно их решать, а также услышать предложения по улучшению экономического климата.

Руслан Кравченко отметил, что Киевщина - в пятерке регионов-лидеров, привлекательных для бизнеса. Стабильно растет количество новых субъектов хозяйствования. На сегодня их уже 220 тыс. За 8 месяцев этого года в регионе зарегистрировано более 16 тыс. новых субъектов предпринимательской деятельности.

По словам Руслана Кравченко, КОВА стремится сделать все, чтобы бизнес Киевщины доверял власти, чтобы все имели одинаковые условия для работы и развития. И главное, чтобы эти условия были понятными и прозрачными.

Встречи с предпринимателями будут еженедельными. Раз в квартал будет проводиться региональный форум с участием представителей бизнеса, профильных министерств, громад и других ветвей власти.

Со своей стороны руководитель департамента экономики Наталья Погребная отметила, что создание онлайн платформы для коммуникации бизнеса с представителями местной власти является важным элементом поддержки предпринимательства, особенно в условиях войны.

"Такая платформа не только будет способствовать оперативному реагированию на запросы предпринимателей, но и сформирует базу для решения проблем бизнеса. Платформа будет работать на базе департамента экономики Киевской ОВА. К ее работе мы будем привлекать специалистов налоговой, пенсионного фонда, правоохранителей и представителей других органов власти", - сказала она.

Принять участие в заседаниях платформы может любой представитель бизнеса. Для этого надо будет зарегистрироваться в специально разработанной форме и указать свои вопросы, требующие решения. Кроме заседаний в рамках "Диалога власти и бизнеса", Киевская областная военная администрация вместе с партнерами продолжает проведение других онлайн и офлайн мероприятий, направленных на повышение осведомленности предпринимателей о возможностях для развития бизнеса. Важным шагом стало открытие офисов поддержки малого и микробизнеса в городах Обухов и Белая Церковь в рамках Всеукраинской экономической платформы

"Сделано в Украине". Здесь предприниматели получают консультации, помощь с документами, бизнес-планами и грантовыми программами. В свою очередь директор ООО замороженных хлебобулочных изделий "Чанта-Маунт" Елена Тараненко отметила, что во время войны любой предприниматель сталкивается с целым рядом вопросов, требующих безотлагательного решения.

"Очень часто решить эти вопросы без помощи власти невозможно. Это и вопросы бронирования, участие в государственных программах кредитования, вопросы энергетики и безопасности. Платформа "Диалог власти и бизнеса" для меня - действенный инструмент, с помощью которого я могу получить не только ответы на вопросы, но и реальную помощь", - сказала она.

Елена Тараненко подчеркнула, что инициатива поможет власти быть ближе к предпринимателям, знать об их проблемах, помогать в их решении.

Первая онлайн встреча запланирована на 17 октября в 10:00.

Регистрация: https://forms.gle/SxKdd8iAWA8PhU68A

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ЭкономикаКиевская область
kievskaya-gorodskaya-gosudarstvennaya-administratsiyaКиевская городская государственная администрация
obukhivОбухов
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
belaya-tserkovБелая Церковь
kievКиев