На Киевщине начинает работу платформа "Диалог власти и бизнеса": кто может присоединиться

На Киевщине начинает работу платформа "Диалог власти и бизнеса". Об этом во время брифинга рассказал начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает УНН.

"Нахожусь в постоянной коммуникации с бизнесом. Сегодня даем старт обновленному формату сотрудничества с предпринимателями. На этой неделе начинает работу региональная офлайн и онлайн-платформа для коммуникации "Диалог власти и бизнеса". Она создана по поручению Президента Украины Владимира Зеленского в рамках Конгресса местных и региональных властей", - рассказал он.

Основная цель - знать обо всех проблемах предпринимателей, оперативно их решать, а также услышать предложения по улучшению экономического климата.

Руслан Кравченко отметил, что Киевщина - в пятерке регионов-лидеров, привлекательных для бизнеса. Стабильно растет количество новых субъектов хозяйствования. На сегодня их уже 220 тыс. За 8 месяцев этого года в регионе зарегистрировано более 16 тыс. новых субъектов предпринимательской деятельности.

По словам Руслана Кравченко, КОВА стремится сделать все, чтобы бизнес Киевщины доверял власти, чтобы все имели одинаковые условия для работы и развития. И главное, чтобы эти условия были понятными и прозрачными.

Встречи с предпринимателями будут еженедельными. Раз в квартал будет проводиться региональный форум с участием представителей бизнеса, профильных министерств, громад и других ветвей власти.

Со своей стороны руководитель департамента экономики Наталья Погребная отметила, что создание онлайн платформы для коммуникации бизнеса с представителями местной власти является важным элементом поддержки предпринимательства, особенно в условиях войны.

"Такая платформа не только будет способствовать оперативному реагированию на запросы предпринимателей, но и сформирует базу для решения проблем бизнеса. Платформа будет работать на базе департамента экономики Киевской ОВА. К ее работе мы будем привлекать специалистов налоговой, пенсионного фонда, правоохранителей и представителей других органов власти", - сказала она.

Принять участие в заседаниях платформы может любой представитель бизнеса. Для этого надо будет зарегистрироваться в специально разработанной форме и указать свои вопросы, требующие решения. Кроме заседаний в рамках "Диалога власти и бизнеса", Киевская областная военная администрация вместе с партнерами продолжает проведение других онлайн и офлайн мероприятий, направленных на повышение осведомленности предпринимателей о возможностях для развития бизнеса. Важным шагом стало открытие офисов поддержки малого и микробизнеса в городах Обухов и Белая Церковь в рамках Всеукраинской экономической платформы

"Сделано в Украине". Здесь предприниматели получают консультации, помощь с документами, бизнес-планами и грантовыми программами. В свою очередь директор ООО замороженных хлебобулочных изделий "Чанта-Маунт" Елена Тараненко отметила, что во время войны любой предприниматель сталкивается с целым рядом вопросов, требующих безотлагательного решения.

"Очень часто решить эти вопросы без помощи власти невозможно. Это и вопросы бронирования, участие в государственных программах кредитования, вопросы энергетики и безопасности. Платформа "Диалог власти и бизнеса" для меня - действенный инструмент, с помощью которого я могу получить не только ответы на вопросы, но и реальную помощь", - сказала она.

Елена Тараненко подчеркнула, что инициатива поможет власти быть ближе к предпринимателям, знать об их проблемах, помогать в их решении.

Первая онлайн встреча запланирована на 17 октября в 10:00.

Регистрация: https://forms.gle/SxKdd8iAWA8PhU68A